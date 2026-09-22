Ce faci când copilul se plânge de învățătoare: îl lași să se descurce sau intervii? „Protecția sănătoasă nu înseamnă să îndepărtăm fiecare obstacol din calea lui”

Copilul vine acasă supărat. Îți spune că învățătoarea l-a certat, că nu l-a ascultat când a vrut să-i vorbească sau că simte că a fost tratat nedrept. Îl vezi trist, poate chiar plânge, iar primul impuls este să iei telefonul și să-i ceri dascălului explicații.

E greu să rămâi calm când copilul suferă, dar cum faci diferența între o situație în care are nevoie să fie apărat și una în care are nevoie să fie încurajat să își găsească singur soluțiile? Când este firesc să intervii și când riști să preiei asupra ta fiecare luptă a lui, împiedicându-l să își dezvolte propriile resurse?

Am stat de vorbă cu psihoterapeutul Georgiana Tănase, fondatoarea proiectului „Fabricii de Emoții”, care vorbește atât din perspectiva specialistului, cât și din cea a unei mame cu doi copii, despre felul în care putem gestiona dezacordurile cu învățătoarea fără să transformăm copilul într-un martor al conflictului dintre adulți.

„Nu orice disconfort al copilului trebuie înlăturat de părinte”

– Cum e indicat să reacționeze părintele atunci când copilul vine supărat de școală și se plânge că a fost certat sau nedreptățit de învățătoare?

Georgiana Tănase: Am să vă răspund nu doar din perspectiva psihologului, ci și din cea a unei mame a doi copii. Am cunoscut neliniștea care apare atunci când copilul vine acasă trist și spune că nu a fost înțeles, că a fost certat sau tratat nedrept.

În asemenea momente, primul nostru impuls este să îl apărăm, să intervenim imediat, să cerem explicații și să reparăm ceea ce îl doare. Este un impuls firesc, născut din iubire.

Dar, de-a lungul anilor, am înțeles că nu orice disconfort al copilului trebuie înlăturat de părinte. Uneori, copilul are nevoie să fie apărat. Alteori, are nevoie să fie însoțit pentru a descoperi că poate face față singur unei situații dificile. Protecția sănătoasă nu înseamnă să îndepărtăm fiecare obstacol din calea copilului, ci să rămânem suficient de aproape încât să îl ajutăm să își găsească propriile resurse.

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