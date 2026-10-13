Ce fel de bombe au fost găsite în apartamentul suspectului care intenționa să îi asasineze pe Donald Tusk și ministrul Apărării din Polonia

Bărbatul suspectat că pregătea asasinarea premierului Donald Tusk și a ministrului polonez al Apărării, Wladyslav Kosiniak-Kamysz, avea în apartamentul lui mai multe bombe artizanale, a declarat marți un purtător de cuvânt al procuraturii din Polonia, potrivit AFP.

Autoritățile au găsit aproximativ zece astfel de obiecte în locuința suspectului în vârstă de 66 de ani.

Purtătorul de cuvânt al parchetului, Piotr Skiba, a descris unul din dispozitivele explozive respective: o grenadă acustică umplută cu bile metalice, care ar fi avut un efect asemănător grenadelor cu fragmentare.

Inculpat pentru nouă infracțiuni, printre care „tentativă de răsturnare prin forță a autorităților statului”, bărbatul arestat duminică a fost identificat de autorități doar cu prenumele și inițiala numelui de familie – Krzysztof N. – conform legislației poloneze privind protecția vieții private, notează Agerpres.

Autoritățile poloneze suspectează că el a recrutat posesori de arme pentru atacul planificat. De asemenea, Krzysztof N. a refuzat să își recunoască faptele și să dea explicații.

Dacă va fi găsit vinovat, atunci el ar putea fi condamnat la o pedeapsă între doi și 15 ani de închisoare.