Ce fel de premier susține Bolojan că vrea PSD: „Alții să șurubărească pe la spate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, într-un interviu la TVR 1, că actuala criză politică şi guvernamentală a fost generată de PSD, iar fiecare dintre parlamentarii care vor vota moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR contra guvernului său trebuie să se întrebe „ce vine în loc”. Potrivit lui Bolojan, PSD își dorește „un premier marionetă” și „alții să șurubărească prin spate”.

„Responsabilitatea pentru criză este în curtea PSD, care încearcă să se salveze prin ceea ce face”, a afirmat Bolojan, acuzându-i totodată pe social-democrați că nu și-au asumat niciun fel de responsabilitate pentru situația în care a ajuns țara.

„În primul rând, măsurile (guvernului său, n.r.) i-au deranjat pe toți cei care au folosit pușculița publică pentru a masca ineficiența sau risipa. Întotdeauna când era o problemă undeva, erau niște oameni care erau susținuți de către cineva din PSD. Măsurile de reducere a rispiei îi deranjează pe toți cei care au profitat”, a spus Bolojan, insistând că „dacă nu stopezi corect risipa, nu ai nicio credibilitate”.

Iar referitor la „unele comportamente din PNL, Ilie Bolojan spune că: „De când sunt președintele partidului și după alegerile prezidențiale din 2024, cu un scor mic, o bună parte din colegii mei au înțeles că trebuie să ne asumăm răspunderea pentru situație în care a ajuns România, aproape să nu-și mai poată plăti datoriile. PNL a recunoscut că e și vina noastră, ceilalți nu au recunoscut. Am înțeles că dacă nu ne schimbăm cu vremurile, ne schimbă vremurile”.

Premierul a refuzat să facă pronosticuri asupra şanselor moţiunii PSD-AUR.

„Consider că trebuie să aşteptăm finalul votului şi atunci, sigur, voi putea face consideraţii legate de vot sau nu. Dar în momentul de faţă suntem într-o criză guvernamentală şi politică, care este generată de PSD, care nu are nicio legătură cu interesul nostru, ca ţară, pentru că orice fel de criză de genul acesta, în care încerci să demolezi, rămâne de văzut dacă se va şi reuşi, un guvern din care ai făcut parte, la care ai participat la toate deciziile care au fost luate, fără să vii cu o soluţie, fără să pui ceva în loc, înseamnă în fapt nişte costuri directe şi indirecte pe care le vor plăti românii în perioada următoare. (…) Cei care lucrează la o demolare a guvernului, dacă s-ar gândi la interesul acestei ţări şi nu la interesele de grup ale unor oameni din conducerea PSD, ar trebui să vină cu o soluţie”.

Despre ce va face PNL mai departe, Bolojan spune: „Noi suntem oameni responsabili. În situația în care s-ar putea ajunge la o consultare post-moțiune, vom lua mandat de la conducere și îi vom spune președintelui punctul nostru de vedere care nu poate fi altul decât cel consecvent pe deciziile luate deja”.

„Țara asta are nevoie de guvernări de bună calitate. Noi am rămas în urma altor țări nu doar din cauza condițiilor istorice, geografice sau culturale, ci pentru că de multe ori calitatea guvernării a lăsat de dorit. Tot ce s-a făcut până acum s-a făcut cu frâna de mână trasă. E bine să ai și o forță parlamentară pe care să te poți baza, iar asta trebuie construit. Azi avem o situație complicată în Parlament”, a mai spus liderul liberal.

„Dacă ai un premier marionetă și alții să șurubărească prin spate, așa ceva nu poate fi acceptat”, a subliniat Ilie Bolojan.