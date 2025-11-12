Ce i-a spus o judecătoare lui Nicușor Dan, când a sunat-o după ce a aflat că vrea să se pensioneze

Președintele a relatat, miercuri, discuția cu o judecătoare pe care a sunat-o după ce aceasta s-a hotărât să se pensioneze brusc, pentru că urma să fie modificat sistemul de pensii ale magistraților.

Nicușor Dan a amintit că într-una dintre conferinţele de presă anterioare a spus că va suna doi magistraţi care au decis să se pensioneze.

„Mi-e frică să spun public că sunt judecător”

„Am făcut exerciţiul ăsta. Am vorbit cu o doamnă judecătoare, care mi-a spus: «Eu am încercat să-mi fac meseria, m-am dus la toate cursurile de pregătire la care am putut să mă duc, să fiu competentă profesional, să rezolv problemele pe care am să le rezolv. Acum, mi-e ruşine să spun public că sunt judecător. Ba chiar mi-e frică să spun public că sunt judecător». Asta nu-i normal”, a declarat preşedintele în conferința de presă susținută miercuri.

El a răspuns astfel întrebat de un jurnalist ce încredere mai poate avea populația în CSM, care a făcut plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu.

Întrebat, de asemenea, dacă consideră importantă organizarea unui referendum privind pensiile magistraţilor, așa cum a propus USR, Nicușor Dan a răspuns:

„Un referendum este un instrument pe care îl foloseşti când părţi din societate au opinii divergente pe o anumită problemă, nu e cazul aici. Şi societatea, şi clasa politică, şi inclusiv magistraţii sunt de acord că nu e normal ca pensia să fie cât salariul, şi atunci este doar o chestiune de armonizare legislativă, de cum să rezolvăm această problemă. Deci nu e necesar un referendum. Toată lumea are aceeaşi opinie în societate pe problema asta”.