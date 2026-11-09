Ce-i transmite Constantin Toma lui Grindeanu după ce a fost comparat cu Olguța Vasilescu. „În loc să fie preocupat de câte ori apar eu la televizor”

Primarul Buzăului, Constantin Toma, i-a răspuns luni președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care i-a reproșat pierderea a 80 de milioane de euro din PNRR pentru anveloparea blocurilor.

Edilul spune că problema ține de birocrație și de procedurile greoaie, că se caută surse alternative de finanțare și că, de când este primar, a atras investiții de peste 700 de milioane de euro.

„Mă bucur că domnul Grindeanu urmărește cu atâta atenție activitatea mea și aparițiile mele publice. L-aș invita să urmărească și investițiile realizate la Buzău”, spune Constantin Toma, într-o reacție pentru HotNews.

Primarul din Buzău subliniază, de asemenea, că de când este primar, a atras investiții de peste 700 de milioane de euro în infrastructură, educație, mobilitate urbană și modernizarea serviciilor publice.

„În ceea ce privește reabilitarea blocurilor prin PNRR, este adevărat că s-au pierdut finanțări, în principal din cauza birocrației și a procedurilor greoaie. Nu fug de această problemă. Lucrăm intens pentru identificarea unor surse alternative de finanțare, atât interne, cât și externe, astfel încât aceste blocuri să fie reabilitate”, mai spune Toma, făcând referire la faptul că Grindeanu i-a reproșat faptul că a pierdut 80 de milioane de euro din PNRR pentru anveloparea blocurilor.

„Problema e mult mai profundă”

Edilul atrage atenția și asupra unei probleme despre care spune că „este mult mai profundă” și că „nu se rezolvă prin tăcere”:

„Lipsa reformelor structurale și birocrația stufoasă afectează toate administrațiile locale. În actualul sistem, după lansarea licitațiilor, primarii nu mai au practic niciun control asupra duratei procedurilor, a contestațiilor și a blocajelor administrative. Iar cei care pierd sunt cetățenii”.

Constantin Toma a felicitat-o pe Lia Olguța Vasilescu pentru investițiile pe care aceasta le-a tras la Craiova, dar spune că „primarii ar trebui să fie preocupați de dezvoltarea comunităților lor, nu să fie puși să concureze politic între ei”.

„Poate că, în loc să fie preocupat de câte ori apar eu la televizor, domnul Grindeanu ar trebui să fie mai preocupat de reformele pe care România le așteaptă de ani de zile. Pentru că problemele administrației nu se rezolvă în ședințele de partid, ci prin reforme adevărate”, a ținut să-i transmită, în final, Toma lui Grindeanu.

Toma, atacat direct de Grindeanu în ședința partidului

La începutul ședinței Biroului Politic Național al PSD care a avut loc luni dimineață, Sorin Grindeanu i-a reproșat primarului Constantin Toma că stă „de dimineața până seara pe la televiziuni”, în loc să se ocupe de administrație, și l-a acuzat că a pierdut 80 de milioane de euro din PNRR.

„O felicit pe Olguța Vasilescu pentru proiectul de peste 500 de milioane de euro, inaugurat la Craiova, prin care craiovenii au acum apă de izvor de munte la robinet! A demonstrat că știe să atragă fonduri, spre deosebire de domnul Toma de la Buzău, care stă de dimineața până seara pe la televiziuni să-și prezinte opiniile politice, dar a pierdut 80 de milioane de euro din PNRR pentru anveloparea blocurilor. Deci Olguța a atras bani europeni, în timp ce Toma a pierdut zeci de milioane de euro. Asta înseamnă să fii preocupat de oameni și nu de analize politice. Aici e diferența”, a spus Grindeanu, potrivit surselor din partid participante la discuții.

Toma este unul dintre liderii social-democrați care au criticat deschis conducerea actuală a partidului. El a susținut, de mai multe ori, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost o greșeală.

Săptămâna trecută, primarul din Buzău chiar l-a invitat pe Ilie Bolojan la primărie.

„Trecând pe aici, l-am sunat şi pe domnul Mocanu (n. red. – Adrian Mocanu, liderul PNL Buzău), l-am sunat pe domnul Toma. Îi ştiu pe toţi primarii de mari oraşe, am fost în Asociaţia Municipiilor. El a spus: «Haideţi la o cafea până la mine». Şi, ca nişte oameni civilizaţi, am fost astăzi la prânz la primărie. Vă spun să nu apară altceva, că trecem la PSD cumva, da? Deci ca să fiţi liniştiţi”, a declarat Ilie Bolojan după întâlnirea cu Toma.