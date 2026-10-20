Ce încurajează investițiile pe termen lung? Interviu cu Jim O’Neill. Economistul britanic vine în premieră în România, la Wealth & Investment Forum

Lord Jim O’Neill, creatorul acronimului BRIC și fost economist-șef al Goldman Sachs, ajunge pentru prima dată în România pe 22 octombrie, la Wealth & Investment Forum 2026, eveniment organizat de Asociația B-Leader și Doingbusiness.ro, cu susținerea Raiffeisen Bank România.

Economistul britanic afirmă că împrumuturile contractate de state pentru finanțarea consumului ar trebui evitate pe cât posibil, în timp ce investițiile care pot genera randamente și beneficii economice pe termen lung pot justifica îndatorarea. În interviul acordat HotNews înaintea participării la Wealth & Investment Forum, O’Neill vorbește despre investițiile care pot susține dezvoltarea României, importanța productivității și condițiile care favorizează dezvoltarea piețelor de capital.

România este o economie europeană care încă recuperează decalajul față de statele din Vest. Dacă țara ar avea posibilitatea să investească masiv într-un singur domeniu care ar putea face o diferență majoră în următorii zece ani, ce ați alege: infrastructura, educația, energia, inovația sau reforma serviciilor publice? De ce?

Lord Jim O’Neill: Întotdeauna am considerat că educația este cea mai bună investiție pe termen lung. Este esențial ca o țară să aibă o populație cât mai bine educată, deoarece pregătirea și capacitatea oamenilor care sunt acum în câmpul muncii, precum și a celor care vor intra în viitor pe piața muncii, sunt cruciale pentru dezvoltarea economică.

Creșterea economică pe termen lung este determinată de doi factori: evoluția forței de muncă și productivitatea acesteia. Este evident că inovația, infrastructura și calitatea serviciilor publice sunt, la rândul lor, importante.

Deficitele bugetare și datoria publică sunt adesea percepute ca subiecte foarte tehnice. După ce criterii simple poate face publicul diferența între datoria care finanțează consumul de astăzi și datoria care contribuie la dezvoltarea economiei de mâine?

Lord Jim O’Neill: Cred că guvernele ar trebui să fie mult mai clare în fața cetățenilor atunci când explică de ce se împrumută.

Există o diferență importantă între împrumuturile pentru consum și împrumuturile pentru investiții. Primele ar trebui evitate pe cât posibil. Consumul ar trebui finanțat din taxe și impozite. În schimb, investițiile care pot genera randamente bune și beneficii economice în viitor pot fi finanțate prin împrumuturi.

Economia României a crescut rapid în ultimele două decenii, însă se apropie de ceea ce economiștii numesc „capcana venitului mediu”: salariile nu mai sunt la fel de mici ca în alte țări din regiune, iar productivitatea și valoarea adăugată nu țin întotdeauna pasul cu creșterea veniturilor. Ce ar trebui să facă diferit România în următorii zece ani pentru a evita această capcană?

Lord Jim O’Neill: România trebuie să lucreze la productivitate.

Economiștii spun adesea că nu putem vedea productivitatea în mod direct, dar aceasta este ceea ce contează cel mai mult. Nu este deloc întâmplător că cele mai prospere societăți sunt, de regulă, și cele care au cele mai ridicate niveluri de productivitate.

Mulți români consideră încă investițiile o activitate riscantă. Ce pot face guvernul, băncile și piața de capital pentru a-i încuraja pe oameni să investească pe termen lung, fără a-i împinge spre anumite active doar de dragul investiției?

Lord Jim O’Neill: Sunt întotdeauna rezervat atunci când guvernele încearcă să încurajeze sau să descurajeze investițiile populației, mai ales în anumite domenii specifice.

Este mult mai important să asigure o inflație redusă și sustenabilă, precum și creșterea economică. Dacă aceste condiții sunt credibile și durabile, ele creează un mediu favorabil pentru performanța piețelor de capital. În rest, oamenii ar trebui să fie lăsați să decidă singuri.

Atunci când se vorbește despre adoptarea euro, atenția se îndreaptă de obicei spre criteriile de la Maastricht. Dincolo de acestea, ce trebuie să fie adevărat despre economie, instituții, companii și comportamentul populației pentru ca trecerea la moneda unică să fie benefică?

Lord Jim O’Neill: Cred că adoptarea monedei euro trebuie făcută cu prudență și fără a presupune că este, în mod automat, o garanție a stabilității.

O țară trebuie să fie angajată în politici economice stabile și să dispună de instituții solide și credibile. Aceste condiții sunt esențiale pentru funcționarea cu succes a unei monede unice.



Mai multe perspective despre investiții și construirea capitalului pe termen lung vor fi prezentate live la Wealth & Investment Forum, pe 22 octombrie, la Face Convention Center din București. Alături de Lord Jim O’Neill, pe scenă vor urca Morgan Housel, Merryn Somerset Webb, Javier Estrada, Martin E. Sandbu și Mihail Ion.

Programul complet, agenda și detaliile despre participare sunt disponibile pe wealthinvestment.ro.

Articol susținut de Raiffeisen Bank