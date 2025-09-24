Ce informații vor fi obligate spitalele să publice pe site. „Transparența nu mai este opțională”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că managerii de spitale publice vor avea, de la 1 octombrie, „obligația de a publica periodic, pe site-urile unităților, date clare despre activitatea spitalelor pe care le conduc”.

El a spus că „măsură este stabilită prin ordin al ministrului Sănătății” și reprezintă „o schimbare majoră în modul în care spitalele publice își raportează activitatea”.

„Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate față de pacienți, față de personalul medical și fațǎ de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online”, a scris Alexandru Rogobete, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății, care a spus că „transparența nu mai este opțională, ci o regulă obligatorie”, a oferit detalii despre datele care vor trebui să apară pe site-urile unităților sanitare.

„Managerii trebuie să facă cunoscute informațiile despre activitatea medicală, economică și administrativă a spitalelor, inclusiv indicatori de performanță pentru ei și pentru șefii de secție. În mod regulat, vor fi afișate numărul de transferuri către alte unități și serviciile oferite pe fiecare specialitate”, a precizat ministrul Rogobete.

Informațiile care vor trebui să apară pe site-urile spitalelor

Potrivit oficialului, printre datele care vor fi publicate se numără:

Indicatori de calitate

rata infecțiilor asociate asistenței medicale

procentul de reinternări la 48 de ore după externare

procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital în primele 72 de ore

gradul de satisfacție al pacienților

Date financiare

venituri totale ale spitalului

venituri realizate în baza contractului cu CNAS

venituri de la bugetul de stat

venituri din proiecte cu finanțare nerambursabilă

venituri din servicii medicale acordate contra cost

cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți

Date de utilizare a serviciilor

numărul de spitalizări continue

numărul de spitalizări de zi

durata medie de spitalizare

rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital

indicele de complexitate a cazurilor (ICM)

numărul de consultații efectuate în ambulatoriul integrat

meniul zilnic, detaliat pe regimuri

Ministrul Sănătății susține că „indicatorii de performanță nu vor fi doar simple date statistice”, ci „vor fi instrumente prin care să putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager și a fiecărui șef de secție”.

„Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu”, a conchis ministrul.