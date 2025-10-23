Ce impact au sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc pentru războiul din Ucraina? Dar asupra altor țări? Răspunsul unor experți

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri noi sancțiuni „drastice” împotriva a două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, în încercarea de a presiunea Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit BBC.

Noile sancțiuni impuse de SUA vizează cele mai mari două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil care, potrivit secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, contribuie la finanțarea „mașinii de război” a Kremlinului. Și refuzul președintelui Vladimir Putin de a pune capăt „războiului fără sens” a determinat luarea acestor măsuri, a transmis aceeași sursă.

Cu o zi înainte de anunțarea sancțiunilor, Trump a declarat că întâlnirea planificată cu Putin la Budapesta va fi amânată pe termen nelimitat. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se ajunge nicăieri. Pur și simplu nu se ajunge nicăieri”, a declarat președintele SUA miercuri, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta negocierile de pace.

„Am simțit că era momentul. Am așteptat mult timp”, a mai spus liderul de la Casa Albă. Însă sancțiunile anunțate de SUA nu au efecte doar asupra Rusiei. Ele pot avea efecte și asupra războiului din Ucraina, dar și asupra altor țări, scrie BBC.

Cele două companii de pe lista neagră

Sancțiunile, impuse de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, includ efectiv pe lista neagră cei mai mari doi producători de petrol din Rusia.

Rosneft, o companie controlată de stat condusă de Igor Sechin, aliatul apropiat al lui Putin, și Lukoil, o firmă privată, reprezintă aproape jumătate din totalul exporturilor de țiței ale țării, potrivit estimărilor Bloomberg.

Împreună, cele două corporații exportă 3,1 milioane de barili de petrol pe zi.

Rosneft este responsabilă pentru aproape jumătate din producția totală de petrol a Rusiei, care reprezintă 6% din producția globală, potrivit estimărilor guvernului britanic.

„Rosneft este o companie energetică integrată vertical, specializată în explorarea, extracția, producția, rafinarea, transportul și vânzarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere”, a declarat OFAC în comunicatul său.

„Lukoil se ocupă cu explorarea, producția, rafinarea, comercializarea și distribuția de petrol și gaze în Rusia și la nivel internațional”.

Cum ar putea afecta acest lucru războiul din Ucraina

În ultimele luni, sfârșitul războiului dintre Rusia și Ucraina a devenit un punct central pentru Trump, dar negocierile de pace cu Putin s-au dovedit dificile pentru președintele SUA.

Trump a susținut în repetate rânduri propunerile de înghețare a luptelor de-a lungul liniilor de front actuale, sugerând că teritoriul ar trebui „împărțit așa cum este”.

Rusia a respins această idee, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmând că „poziția Rusiei rămâne neschimbată” – o referire la dorința sa ca trupele ucrainene să părăsească regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Aceste noi sancțiuni îndreptate împotriva unui pilon atât de important al economiei ruse ar putea determina Rusia să-și reconsidere poziția. Cel puțin, asta speră Statele Unite.

Dr. Stuart Rollo, un cercetător la Centrul pentru Studii de Securitate Internațională al Universității din Sydney, spune că sancțiunile au două obiective principale.

„Să afecteze în mod semnificativ capacitatea industrială a Rusiei de a purta conflictul și să o constrângă să accepte condițiile de pace din teama de impactul crescând al sancțiunilor asupra economiei și societății sale”, a declarat dr. Rollo pentru BBC.

Michael Raska, profesor asistent în cadrul Programului de transformări militare de la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore, a declarat pentru BBC că, pe termen scurt, sancțiunile „probabil nu vor modifica echilibrul militar în Ucraina”.

Dar, expertul mai spune că „pe măsură ce marjele de profit se reduc, Rusia se va confrunta cu compromisuri dificile între menținerea stabilității socio-economice și finanțarea unui război prelungit”.

China și India, „victime” colaterale

Aceste sancțiuni vor avea cu siguranță un impact negativ asupra economiei Rusiei, având în vedere că impozitele din industria petrolieră și gazieră reprezintă aproximativ un sfert din bugetul federal al țării. Dar efectele secundare ar putea fi resimțite și în zone mult mai îndepărtate.

Petrolul și gazul sunt cele mai importante produse de export ale Rusiei, iar printre cei mai mari clienți ai Moscovei se numără China și India, cele mai populate țări din lume, precum și Turcia.

Împreună, China și India reprezintă cea mai mare parte a exporturilor de energie ale Rusiei.

Anul trecut, China a achiziționat o cantitate record de peste 100 de milioane de tone de țiței rusesc, ceea ce a reprezentat aproape 20% din totalul importurilor sale de energie.

De asemenea, exporturile de petrol către India, care reprezentau doar o mică parte din importurile sale înainte de războiul din Ucraina, au crescut de atunci la aproximativ 140 de miliarde de dolari din 2022.

Trump a impus anterior o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor din India, ca represalii pentru astfel de importuri.

Președintele american a declarat că premierul indian Narendra Modi a asigurat marți, în cadrul unei convorbiri telefonice, că Delhi „nu va cumpăra mult petrol din Rusia”, deoarece și el „dorește să vadă sfârșitul războiului dintre Rusia și Ucraina”.

Trump îndeamnă aceste țări să înceteze complet achizițiile de petrol rusesc, forțându-le să găsească furnizori alternativi, posibil la un cost mai ridicat. Dar refuzul de a face acest lucru ar putea determina China și India să atragă sancțiuni secundare din partea SUA.

Edward Fishman, fost înalt funcționar al Departamentului de Stat responsabil cu sancțiunile, a sugerat că semnificația noilor sancțiuni americane depinde de ceea ce se va întâmpla în continuare. „Vor amenința SUA în mod activ cu sancțiuni secundare băncile chineze, comercianții din Emiratele Arabe Unite și rafinăriile indiene care tranzacționează cu Rosneft/Lukoil?”, a scris el pe X. „Mă aștept, cel puțin, la o reducere a tranzacțiilor cu petrol rusesc pe termen scurt”.

Joi, o sursă cu cunoștințe directe despre această chestiune a declarat pentru Reuters că rafinăriile de stat indiene își revizuiesc documentele comerciale referitoare la petrolul rusesc pentru a se asigura că niciun aprovizionare nu provine direct de la Rosneft și Lukoil.

Și Reliance, cel mai mare cumpărător indian de petrol rusesc, a declarat că își recalibrează importurile de țiței din Moscova ca răspuns la sancțiuni.

Prețurile globale ale petrolului, deja în creștere

Vestea sancțiunilor impuse de Trump a provocat deja o creștere a prețurilor globale ale petrolului, Brent – un indicator internațional de referință pentru petrolul brut – înregistrând o creștere de 5%.

Dar specialiștii spun că este puțin probabil ca această creștere să continue.

„Pe termen mediu și lung, nu mă aștept ca acest lucru să aibă un impact asupra prețurilor petrolului la nivel global, cu excepția cazului în care sancțiunile secundare asupra transportului maritim și finanțelor legate de aceste companii vor fi aplicate cu strictețe”, a declarat Dr. Stuart Rollo pentru BBC.

