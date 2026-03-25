Ce înseamnă tratamentul integrat în Centrul de Excelență în Patologia Sânului Regina Maria Brașov pentru paciente #SănătoaseAcasă : „Unde putem salva sânul, de fiecare dată încercăm să-l salvăm”

Investigațiile medicale de mare acuratețe, diagnosticarea corectă și instituirea rapidă a tratamentului personalizat sunt esențiale pentru femeile care primesc diagnostic de cancer de sân. Centrul de Excelență în Patologia Sânului Regina Maria Brașov, acreditat SRC la finalul anului trecut, oferă toate acestea și ceva în plus: o echipă performantă de profesioniști care lucrează împreună în beneficiul pacientelor scurtând la maximum timpii de așteptare, pentru șanse cât mai mari ca femeile să ajungă sănătoase acasă. Dr. Eugeniu Darii, chirurg de excelență în patologia sânului, explică pașii necesari pentru diagnosticarea corectă a cancerului de sân, precum și de ce este important ca pacientele să beneficieze de un tratament personalizat, rapid și complet, oferit la standarde internaționale, într-o singură unitate medicală.

Șanse mari de vindecare atunci când boala este depistată din timp

Cea mai tânără pacientă cu cancer mamar pe care dr. Darii a operat-o avea doar 27 de ani. S-a prezentat într-un stadiu incipient de boală și a făcut chimioterapie înainte de operație, își amintește medicul chirurg. „Intervenția chirurgicală a constat în înlăturarea tumorii și excizia ganglionilor santinelă. Asta înseamnă că sânul a rămas pe loc. Cu cât cancerul mamar este diagnosticat într-un stadiu mai incipient, cu atât este mai bine pentru toată lumea”, ține să menționeze specialistul. În acest caz, pacienta a evoluat excelent.

Între 30% și 40% dintre femeile care ajung la centrul din Brașov au vârste între 30 și 50 de ani, dar nu toate cazurile sunt depistate la debut. „Încet-încet se schimbă și cultura pacientelor. Multe au început să se adreseze medicului în stadii incipiente, dar, din păcate, mai avem și femei care vin în stadii foarte avansate, care stau acasă până nu mai au sân, ci doar tumori mari, ulcerate, cu lipsă de țesut. Și când le întreb de ce au amânat prezentarea la medic, îmi răspund că le-a fost frică. Dar, cu cât o femeie ni se adresează într-un stadiu mai precoce al bolii, cu atât noi, ca specialiști, putem face mai mult pentru ea. Și invers, cu cât stadiul bolii este mai avansat, cu atât avem mai puține opțiuni de oferit”, atrage atenția dr. Eugeniu Darii.

Traseul corect al unei paciente

Dr. Eugeniu Darii tratează fiecare caz în parte cu maximă atenție

Diagnosticarea corectă și instituirea rapidă a tratamentului personalizat sunt esențiale, pentru că în astfel de cazuri timpul este o resursă valoroasă.

Medicul explică traseul ideal al unei paciente: „O femeie cu un nodul la sân (tumoră) trebuie să ajungă în primul și în primul rând la medicul specializat în imagistică medicală. Acesta este un medic senolog specializat pe sân. Investigațiile care trebuie făcute sunt ecografia de sân, mamografia, iar acolo unde nu sunt concludente, se indică și RMN-ul de sân. În urma acestor trei investigații, se ajunge la o concluzie şi se acordă un scor BIRADS de la 1 până la 6”.

Adică un scor de risc de cancer mamar. „Leziunile încadrate la un scor BIRADS între 1 și 3 trebuie doar urmărite. Leziunile suspecte sunt cele cu BIRADS 4 și 5, iar pentru acestea este indicată biopsia. Adică, trebuie prelevată o probă de țesut din acel nodul. Dacă rezultatul indică o leziune benignă, atunci ea se urmărește sau se operează, dar dacă este malignă, pacienta trebuie să ajungă mai departe la medicul oncolog”, mai spune dr. Darii.

Pentru că, adaugă medicul chirurg, sunt leziuni benigne considerate stări precanceroase și leziuni benigne pentru care nu există studii care să ateste că se transformă în cancere și atunci acestea din urmă trebuie doar urmărite. „Deci, practic, pacienta când ajunge la medicul oncolog trebuie să aibă un diagnostic de leziune malignă, de carcinom, de leziune invazivă”, subliniază medicul chirurg.

Ce urmează după aceea? „De obicei, dacă nu este un stadiu cu metastaze la distanță, adică dacă nu e stadiul 4, ci stadiile 1, 2 sau 3, pacienta va avea nevoie la un moment dat şi de intervenție chirurgicală. Eu le spun mereu pacientelor că tratamentul cancerului de sân constă din trei metode de bază: cea chirurgicală, cea oncologică – chimioterapie, hormonoterapie, tratament molecular țintit sau imunoterapie – și radioterapie. De obicei, radioterapia este ultima, pentru a consolida rezultatele operației. Dar, în funcție de stadiul bolii, de subtipul molecular al cancerului, vârsta pacientei şi dimensiunea tumorii, comisia oncologică decide dacă prima metodă va fi operația sau tratamentul oncologic”, punctează medicul chirurg.

De ce chimioterapie înainte de operație

Într-un cancer de sân avansat, de cele mai multe ori, se începe cu tratamentul oncologic, după care urmează operația. La fel și în cazul tumorilor maligne agresive precum HER2 pozitiv sau triplu negativ. „Dacă tumorile nu sunt agresive, dacă sunt de dimensiuni mici și nu există invazie ganglionară în axilă se poate începe în prima fază cu operația”, completează medicul chirurg.

Rațiunea pentru care în cazurile avansate, înainte de operație, se administrează tratament chimioterapic este aceea că pacienta fie s-a adresat intr-un stadiu avansat, fie tumora este agresivă. Asta înseamnă că în organismul ei există celule tumorale circulante și este nevoie de acest tratament neoadjuvant care ajunge prin circulatia sangvină în tot organismul și neutralizează aceste celule tumorale circulante. Se numește neoadjuvant pentru că este administrat înainte de intervenția chirurgicală și urmează anumite scheme standard (tratamentul administrat după operație se numește adjuvant), mai spune dr. Darii: „În funcție de subtipul cancerului – adică de receptorii existenți pe suprafața celulelor tumorale -, tratamentul neoadjuvant poate fi chimioterapie, hormonoterapie, imunoterapie, tratament molecular țintit sau o combinație de acestea patru”.

După care urmează intervenția chirurgicală care înlătură tumora. „Înainte de tratamentul neoadjuvant tumora trebuie clipată. Asta înseamnă că marcăm tumora sau zona tumorală cu un clip. De ce facem acest lucru? Pentru că putem avea situația în care celulele tumorale să răspundă atât de bine la tratamentul administrat înainte de operație, încât tumora din sân să dispară. Și dacă nu avem acest marcaj, nu mai știm unde să operăm. Și atunci suntem nevoiți să efectuăm o mastectomie nejustificată, pentru că nu mai identificăm zona tumorală. Actualmente, nu avem recomandări în baza studiilor medicale care să ne permită să lăsăm patul tumoral pe loc în sân atunci când avem răspuns imagistic complet la tratamentul neoadjuvant. Deocamdată, ceea ce știm este că peste luni sau ani de zile, ne putem trezi cu recidive tumorale, dacă la nivel microscopic rămâne o celulă sau un focar de celule canceroase (deoarece efectul chimioterapiei se termină pe la 6-8 săptămâni de la ultima ședință). Și, de obicei, celulele care supraviețuiesc sunt clonele cele mai rezistente și își reiau ciclul de înmulțire, precizează medicul chirurg importanța acestui pas în terapia cancerului.

Prin urmare, recidiva tumorală poate fi mult mai rezistentă la tratament și mai agresivă. „După operație, toate probele operatorii se trimit la examenul histopatologic. Rezultatul examenului histopatologic ne precizează răspunsul la tratament. Dacă avem un răspuns patologic complet (atunci când nu se mai găsesc celule tumorale viabile) obținem o informație foarte prețioasă atât pentru doctori, cât și pentru pacientă. Având un răspuns patologic complet, noi putem anticipa o șansă de supraviețuire la distanță foarte bună”, mai spune medicul chirurg.

Dacă pacienta mai are celule tumorale viabile pe piesa de excizie, se face din nou examenul de imunohistochimie pe probă, lucru care ajută medicii să selecteze tratamentul postoperator, precizează dr. Darii.

Cliparea tumorii este o intervenție simplă, exact ca biopsia. Se realizează sub anestezie locală, sub control ecografic, cu ajutorul unui ac armat în prealabil cu un clip din titan de câțiva milimetri. Faptul că este din titan și nu metalic, permite pacientei să se califice pentru orice tip de investigație prin rezonanță magnetică (RMN) dacă va mai avea nevoie în viitori. „Clipul se lasă în mijlocul tumorii mamare. Exact așa se face și la ganglionii axilari biopsiați. Dacă avem suspiciune că celulele tumorale din sân au plecat către ganglionii din axilă, atunci trebuie să biopsiem și ganglionii din axilă suspecți, ca să infirmăm sau să confirmăm prezența metastazelor. Și ganglionul care se biopsiază, la fel, trebuie marcat cu clip”, mai spune specialistul.

Ce oferă Centrul de Excelență în Patologia Sânului din cadrul Regina Maria Brașov

Toți acești pași pe care îi presupune terapia în cancerul de sân sunt urmați rapid și cu acuratețe la Centrul de Excelență în Patologia Sânului Regina Maria din Brașov. Serviciile medicale integrate pentru tot ceea ce înseamnă cancer de sân permit un confort maxim pentru paciente care nu mai sunt nevoite să alerge dintr-un loc în altul pentru investigații și analize. Totodată, există avantaje și pentru medici care pot schimba informațiile foarte rapid, pot aplica tuturor pacientelor aceleași standarde avansate de tratament și protocoale medicale. Aceasta se traduce în timp câștigat și economie de resurse prețioase.

„În principiu, orice centru specializat în tratamentul cancerului mamar ar trebui să întrunească anumite condiții care țin și de serviciile spitalicești și de logistică, precum și de partea chirurgicală. Sub același acoperiș ar trebui să se regăsească majoritatea departamentelor implicate în diagnosticarea și tratamentul cancerului de sân, precum și comisia oncologică – plus personalul medical înalt calificat, ce respectă ghidurile internaționale și care este la curent cu tot ce este nou și se aplică în alte clinici de același fel din toată lumea”, mai explică medicul chirurg.

Acreditările internaționale confirmă faptul că echipa Spitalului REGINA MARIA Brașov oferă îngrijire multidisciplinară de cel mai înalt nivel pentru pacientele cu afecțiuni oncologice ale sânului

Chirurgii unui astfel de centru trebuie să cunoască întreaga gamă de operații care se aplica în patologia mamară, de la chirurgia conservatorie oncoplastică – adică intervenții de conservare a sânului, dar combinate cu tehnici de chirurgie plastică pentru un rezultat estetic foarte bun, până la chirurgia reconstructivă a sânului după mastectomie.

Pentru calitatea serviciilor medicale oferite, Centrul de Excelență în Patologia Sânului din cadrul Spitalului Regina Maria din Brașov a primit acreditarea Surgical Review Corporation (SRC), distincție care transformă acest centru în singura unitate din afara Bucureștiului (unde există încă 2 centre de acest fel tot în cadrul rețelei Regina Maria), recunoscut pentru îndeplinirea standardelor internaționale de performanță în evaluarea și tratamentul patologiei mamare oncologice.

Acreditarea este o confirmare a faptului că Spitalul Regina Maria Brașov oferă servicii medicale multidisciplinare la cel mai înalt nivel pentru pacientele cu cancer mamar: de la diagnostic imagistic și biopsie și până la tratament chirurgical și oncologic, radioterapie și recuperare.

„Acolo unde putem salva sânul, de fiecare dată încercăm

să-l salvăm”

Dr. Eugeniu Darii este chirurg de excelență în patologia sânului la Regina Maria

Dr. Eugen Darii este Chirurg de Execelență în cadrul Centrului și este convins că mastectomia este o intervenție chirurgicală care trebuie luată în calcul doar ca ultimă opțiune pentru pacienta cu cancer mamar. „În principiu, eu am militat și militez pentru chirurgia de conservare a sânului în toate cazurile unde este posibilă. Iar mastectomii facem numai acolo unde nu avem alte soluții și, de fiecare dată când este posibil, îi propunem pacientei o reconstrucție imediată. Doar în cazurile în care nu are indicații de reconstrucție imediată din cauza vârstei sau a comorbidităților, pacienta mai are o mastectomie contralaterală și atunci nu mai are sens să-i păstrezi sânul, pentru că oricum va avea o asimetrie, apelăm la mastectomie. Toate opțiunile oncologice sunt discutate cu pacienta și ținem cont și de ceea ce își dorește ea. De exemplu, sunt cazuri rare unde optează pentru mastectomie fiindcă locuiesc în zone îndepărtate și nu au acces la centre de radioterapie (care este obligatorie după operația de conservare a sânului). Dar, repet, acolo unde putem conserva sânul, de fiecare dată încercăm să-l conservăm. Pentru că niciodată un sân reconstruit după mastectomie nu va arăta la fel de bine ca unul din țesut propriu”, precizează medicul chirurg.

De anul trecut, în cadrul Centrului se face reconstrucție de sân cu lambouri de la periferia sânului. „Până anul trecut, pacientele la care trebuia înlăturat un volum mare din glanda mamară și țesutul glandular restant nu era suficient pentru remodelarea unui nou sân, aveau indicație de mastectomie. De anul trecut, am început să facem reconstrucții parțiale, acolo unde trebuie să îndepărtezi până la 25-50% din glanda mamară, – la un sân de cupă D, cealaltă jumătate restantă din glandă îți ajunge să reconstruiești un sân de cupă B fără nicio problemă. Adică să faci practic o excizie chirugical-oncologică, plus remodelare și reducție mamară. Dar, dacă ai un sân de cupă A sau maximum B din care trebuie să înlături mai mult de un cadran, din țesutul glandular restant nu se mai poate reconstrui un sân care să arate estetic frumos. Și atunci, am învățat să facem niște reconstrucții parțiale în care cadranul din care s-a rezecat tumora se umple cu piele și țesut grăsos recoltat pe un pedicul vascular, din periferia sânului. Prin noile procedee, scutim foarte multe paciente să mai ajungă la mastectomii”, explică medicul chirurg.

Dar există și situații în care doar mastectomia este indicată. Este vorba despre acele paciente în stadiile local avansate sau purtătoare de mutații genetice care predispun către cancerul mamar.

„Nu există două cazuri la fel”

Cele mai multe paciente care se adresează Centrului sunt din Brașov și din zonele apropiate, dar sunt și paciente care vin din toată țara. „Toate cazurile pe care le avem sunt deosebite. Tratamentul fiecărei paciente trebuie să fie personalizat. La fiecare pacientă, în funcție de mărimea sânului, de poziția complexului areolomamelonar, de anvelopa cutanată (când avem mai multă piele decât glandă), precum și în funcție de volumul și poziția tumorii, trebuie gândită tehnica și procedura chirurgicală potrivită. Astfel încât să te încadrezi în limitele siguranței oncologice înlăturând tumora și totodată să-i oferi un sân la care să se poată uita în oglindă și nu numai ea, dar și cei apropiați, soțul sau prietenul”, completează dr. Darii.

Practic, aș putea spune că nu există două cazuri la fel. Fiecare pacientă trebuie abordată personalizat în funcție de anumiți parametri ai sânului, pentru a-i putea propune tehnica potrivită pentru ea, concluzionează dr. Eugeniu Darii.

