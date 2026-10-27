Ce le recomandă angajații din 8 țări românilor care vor să lucreze în străinătate | VIDEO

Ce ar trebui să știe românii care își doresc un loc de muncă în străinătate? În cel mai nou episod al rubricii „1 Minut peste Program”, jurnaliștii Revistei CARIERE au stat de vorbă cu angajați din opt țări, pe care i-au întrebat ce sfaturi le-ar oferi românilor interesați de oportunitățile profesionale de acolo.

Din Marea Britanie, Franța și Irlanda până în Portugalia, Spania, Belgia, Canada și Uruguay, au adunat recomandări pentru cei care iau în calcul un job peste hotare.

Mobilitatea românilor, în cifre

Statisticile europene arată amploarea fenomenului. Potrivit Eurostat, la 1 ianuarie 2023, aproximativ 3,2 milioane de cetățeni români locuiau în alte state membre ale Uniunii Europene.

Aceștia reprezentau 23% din totalul cetățenilor UE care locuiau într-un alt stat membru decât cel a cărui cetățenie o dețineau. România ocupa primul loc în acest clasament, înaintea Poloniei și Italiei, fiecare cu aproximativ 1,5 milioane de cetățeni stabiliți în alte țări ale UE.

Dar ce recomandări au, așadar, cei care cunosc din proprie experiență piața muncii din aceste țări?

Aflăm răspunsurile din materialul video de mai jos.

E timpul pentru „1 Minut peste Program”!

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