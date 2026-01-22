FOTO Ce logo a ales Trump pentru Consiliul său de Pace. Asemănare izbitoare cu emblema ONU

Președintele american Donald Trump a prezentat joi la Forumul Economic Mondial de la Davos logo-ul auriu al Consiliul său pentru pace („Board of Peace”), logo ce seamănă izbitor cu emblema ONU.

La fel ca simbolul ONU, logo-ul Consiliului lui Trump prezintă Pământul încadrat de ramuri de măslin, scriu DPA și Agerpres.

Există însă o diferență cheie: în timp ce emblema ONU, veche de 80 de ani, prezintă o hartă a lumii văzută de la Polul Nord, cu toate continentele vizibile, logo-ul Consiliului Păcii al lui Trump plasează o singură țară – SUA – proeminent și supradimensionat în centru.

De asemenea, logo-ul Consiliului Păcii este auriu, culoarea preferată a președintelui. Emblema oficială a ONU este tot aurie, deși pe steagul organizației simbolul este alb pe un fundal albastru.

Logo „Consiliul Păcii”. Credit foto: Fabrice Coffrini / AFP / Profimedia

Donald Trump a lansat joi la Davos „Consiliul pentru Pace”, inițiativa ce avea rolul inițial de a contribui la încheierea războiului din Gaza, dar a ajuns să aibă un rol declarat mai amplu, pe care Europa și alte țări îl consideră drept un rival sau o amenințare pentru Organizația Națiunilor Unite (ONU).

Trump a abordat aceste preocupări în discursul său de deschidere la ceremonia de semnare a acordului, afirmând că noul consiliu va colabora cu ONU, în timp ce enumera alte probleme diplomatice importante din regiune și din întreaga lume.

„Odată ce acest consiliu va fi complet format, vom putea face practic orice ne dorim. Și vom face acest lucru în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite”, a declarat Trump, adăugând că ONU are un potențial enorm care nu a fost încă exploatat pe deplin.

Financial Times scrie că printre cei care s-au grăbit să se alăture se află șase monarhi, trei foști oficiali sovietici – ajunși șefi de state, două regimuri susținute de armată și un lider căutat de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război.

Unii aliați tradiționali ai SUA, mulți din Europa, inclusiv Franța, Germania sau Marea Britanie, au ezitat să se alăture consiliului, care are o contribuție de un miliard de dolari, răspunzând cu prudență sau refuzând invitația.

Și în afară de SUA, niciun alt membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU – cele cinci state cu cea mai mare influență asupra dreptului internațional și diplomației de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial – nu s-a angajat încă să se alăture.

România a spus deocamdată că se mai gândește.