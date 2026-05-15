„Ce mai rămâne omenesc în urma AI?” / Trei conferințe de urmărit weekendul acesta. Cum poate fi văzută și cea sold out

Trei nume mari vor vorbi, sâmbătă și duminică, la Ateneul Român din București, despre teme care ne schimbă astăzi viețile și nouă, și copiilor noștri.

Manfred Spitzer, Corneliu Bjola, Mihnea Măruță și partenerii lor de dialog, Cătălin Ștefănescu, Magda Grădinaru și Gabriel Liiceanu, vor fi prezenți pe scena Ateneului Român, în cadrul festivalului de conferințe „Despre lumea în care trăim“.

„Lumea în care murim”

Biletele la conferința susținută duminică, 17 mai, de profesorul, publicistul și doctorul în filosofie Mihnea Măruță s-au epuizat în urmă cu o lună, însă cei interesați îl vor putea urmări online, achiziționându-și un bilet de aici. Acesta va vorbi „Despre lumea în care murim. Ce mai rămâne omenesc în urma inteligenței artificiale”.

„Omul, așa cum îl știm, care se naște și piere odată cu corpul său biologic, este pe cale de a fi înlocuit odată cu evoluția spre singularitate a inteligenței artificiale. Ce mai rămâne omenesc din noi? Vom supraviețui în vreo formă? Și, dacă da, cum am putea să o știm?” – aceasta este tema principală pe care o va aborda la București Mihnea Măruță, autorul bestsellerului „Identitatea virtuală. Cum și de ce ne transformă rețelele de socializare”. Conferința, care începe la ora 12:30, va fi urmată de un dialog cu filosoful Gabriel Liiceanu.

Rețelele neuronale

Sâmbătă, publicul îl va putea întâlni, de la 12:30, pe Manfred Spitzer, unul dintre cei mai faimoși specialiști în neuroștiințe din Germania, expert recunoscut în rețelele neuronale – fundamentul inteligenței artificiale, autorul volumelor „Inteligența artificială. Cum ne ajută și cum ne amenință o creație superioară omului”, „Demența digitală. Cum ne tulbură mintea noile tehnologii” și „Singurătatea”.

Biletele la conferința cu titlul „Inteligența artificială. Ce este, ce poate face și ce înseamnă pentru noi?” susținută de Manfred Spitzer pot fi cumpărate de aici.

„Tehnologie, putere și soarta democrației”

Tot sâmbătă, 16 mai, de la 18:30, pe scena Ateneului Român va vorbi Corneliu Bjola, profesor de diplomație digitală la Universitatea Oxford și coordonator al Oxford Digital Diplomacy Research Group, care va susține conferința cu titlul „Brave New World 2.0. Tehnologie, putere și soarta democrației”. Biletele la Ateneu pot fi cumpărate de aici.

Fiecare invitat va susține o conferință de o oră, urmată de un dialog în profunzime, ce promite să deschidă perspective noi. Ediția 2026 se concentrează asupra inteligenței artificiale, explorând impactul ei profund asupra vieții noastre și asupra lumii, prin prisma neuroștiințelor, filosofiei, tehnologiei și diplomației digitale.