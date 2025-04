Ce mărfuri s-ar putea scumpi în România ca urmare a tarifelor lui Donald Trump. Cum arată comerțul României cu America

SUA au un deficit comercial în relația cu țara noastră de peste 770 de milioane de euro, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Statistică și analizate de HotNews.ro. România a exportat în SUA produse și servicii de peste 2 miliarde de euro și a importat de la americani de 1,3 miliarde de euro.

Pentru 2024, exporturile mărfurilor românești în America sunt estimate la 0,7% din PIB -ul României sau 2,4 miliarde de euro. Cât de mult vor fi afectate exporturile de mărfuri din România în SUA depinde nu doar de valoarea taxelor impuse de Trump ci și de gradul de senzitivitate al exporturilor în SUA la creșterea taxelor.

România va fi afectată însă și indirect. Cea mai afectată de taxarea impusă de Trump este Germania, care e principalul nostru partener comercial european. Atunci când Germania strănută, România face gripă, după cum se spune. Potrivit Guvernatorului Băncii Centrale a Germaniei, impactul tarifelor trumpiste va costa economia germană circa 1,4 puncte procentuale la creșterea economică. Or, asta se traduce printr-o slăbire a cererii externe, o parte din această cerere fiind destinată României.

Cele mai mari exporturi le avem la categoria Mașini și echipamente electrice, mai exact la subcategoria „Tablouri, panouri, console, pupitre, alte suporturi pentru comanda/distribuirea electricității”- peste 216 milioane de euro. Pe locul al doilea la exporturile românești în SUA găsim motoare și generatoare electrice, cu aproape 65 milioane de euro anual.

„Consecintele se vor simți imediat. Milioane de cetățeni se vor confrunta cu facturi mai mari la alimente, medicamentele vor costa mai mult, precum și transportul, inflația va crește, iar acest lucru îi afectează în special pe cei mai vulnerabili cetățeni. Toate afacerile, mari și mici, vor avea de suferit din prima zi”, a spus joi Ursula von der Leyen, șefa CE.

SUA este încă al cincilea cel mai mare investitor din România, cu o pondere semnificativă de 7,8% din totalul ISD-ului, potrivit unui studiu al AmCham- Camera de comerț americană din România.

Investițiile americane sunt concentrate geografic, cu câteva județe producând o mare parte din veniturile anuale realizate de companiile americane, în principal datorită prezenței unui singur producător major pe județ: Dolj (Ford Motor), Brașov (Autoliv) și Buzău (Bunge). Bucureștiul și județul Ilfov din jur se află și ele în top, multe filiale ale companiilor americane având sediul în capitală sau în imediata apropiere a acesteia.

Concentrarea geografică este, de asemenea, o caracteristică a statelor din SUA din care provin aceste companii de investitori, Michigan (Ford Motor Company), Minnesota (Cargill, CHS Agritrade), New York (IBM, Colgate-Palmolive, Pfizer, Citibank etc.) și Virginia (Philip Morris, Mars etc.) fiind în top în ceea ce privește cele mai recente cifre de venituri din România pe piața românească.

Cel mai mare număr de companii americane care investesc în România au sediul în California.

Comparând prezența ISD SUA în România cu țările de referință din regiunea Europei Centrale-Est (CEE), Polonia, Ungaria și Cehia sunt net deasupra României, în timp ce Slovacia și Bulgaria sunt mult în urmă.

Mai puțin de 40% din primele 200 de companii cu origine americană sunt deținute direct de entități americane, în timp ce restul de peste 60% dintre companii sunt controlate indirect de companii americane prin filiale regionale ale companiilor americane situate în alte țări (mai ales în Europa de Vest).

Companiile ISD din SUA sunt prezente mai ales în România în industriile tradiționale precum producția (Ford, Autoliv, Philip Morris etc.), FMCG (Coca-Cola, Pepsico, P&G etc.), dar și în sectoare inovatoare precum IT&C (IBM, Amazon, Microsoft etc.).

În prezent, pe piața românească sunt prezente un număr aproximativ de 900 de companii controlate de SUA.

Cu cele 900 de companii de origine americană prezente în țară, România se află în topul regional, fiind depășită doar de Ungaria (1280) și Cehia (1020), dar depășind clar, de exemplu, mult mai mare Polonia (710) sau Bulgaria (460) și Slovacia (270). Numărul companiilor controlate din SUA este de așteptat să crească în România în viitor.

Investițiile românești în SUA

Prezența companiilor românești în SUA cu capital social sau filiale locale este de cca. De 100 de ori mai mic decât ISD-ul SUA în România. Majoritatea acestor companii operează în industria IT&C (UiPath fiind cel mai cunoscut exemplu recent), unde barierele de intrare sunt mai mici.

Țările de referință din regiunea ECE au niveluri la fel de scăzute de ISD către SUA, România nefiind o excepție în acest sens. Cele cinci țări de referință din Europa Centrală și de Est (România, Bulgaria, Cehia, Ungaria și Polonia) reprezintă împreună mai puțin de 1% din totalul ISD care intră în SUA.

Relații economice pe sectoare (pentru industriile selectate)

Industria agroalimentară atrage ISD importante din SUA în România, fiind al doilea sector ca mărime în ceea ce privește veniturile realizate de aceste companii. Valorile comerciale, pe de altă parte, sunt destul de mici și eterogene în ceea ce privește tipul de mărfuri importate și exportate. Modernizarea tehnologiei de irigare în România, sprijinită din fonduri UE, reprezintă un domeniu promițător pentru viitoarele investiții americane.

În sectorul energetic ISD-ul SUA este destul de mic, se așteaptă să crească prin cooperarea pentru extragerea gazelor naturale din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră. Importurile românești de produse energetice din SUA includ atât petrol, cât și cărbune, în comparație cu care exporturile românești sunt mult mai mici, constând în principal din petrol.

Industria IT&C găzduiește un număr mare de companii de origine americană în România, care angajează o cantitate considerabilă de forță de muncă, realizând în același timp un venit agregat mult mai mic decât companiile americane din alte industrii românești. Deși încă sub 1 milion USD, exportul românesc IT&C a început să crească brusc din 2012, cu un potențial de dezvoltare important în viitor.

În sectorul apărării , câteva companii importante de origine americană sunt prezente pe piața din România cu parteneriate semnate pentru extinderea activităților de producție. În ceea ce privește comerțul cu armament, România se remarcă clar în regiune, alături de Polonia, ca cei mai mari cumpărători de echipamente de luptă din SUA în ultimul deceniu.

Industria prelucrătoare din România este cea mai mare din perspectiva investițiilor străine directe din SUA, generând puțin mai puțin de 60% din cifra de afaceri agregată atinsă de toate companiile de origine americană prezente pe piața din România. Comerțul în acest sector este, de asemenea, fundamental pentru relațiile economice dintre SUA și România. Comerțul sectorial este dominat de mașini și echipamente de transport, exporturile românești depășind net importurile din SUA

Sectorul serviciilor (excluzând IT&C) este dominat de prezența marilor companii originare din SUA care furnizează contabilitate, consultanță și procese de afaceri externalizate. Comerțul cu servicii (inclusiv IT&C) între România și SUA a ajuns la 1,3 miliarde USD, România importând mai mult decât exportând în SUA, importurile fiind dominate de servicii financiare, în timp ce exporturile de servicii pentru afaceri.