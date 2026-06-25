Ce misiune a avut ofițerul FSB arestat pe aeroportul din Chișinău. „E un mare interes pentru această regiune”

Autorităţile din Republica Moldova au anunțat marți, 23 iunie, că au reținut la intrarea în ţară un cetăţean rus, pe care l-au identificat ca fiind ofițer FSB. A fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, acuzat că nu venea, de fapt, ca turist, ci să culegă informații despre Transnistria.

Experți modoveni în securitate, citați joi de Radio Chișinău, au apreciat că reținerea ofițerului FSB demonstrează un interes constant și strategic al Rusiei pentru regiunea transnistreană.

Vizitele repetate ale suspectului în Republica Moldova și interesul său pentru Zona de Securitate dintre cele două maluri ale Nistrului sugerează o activitate de colectare de informații menită să ofere Kremlinului o imagine actualizată asupra situației din stânga Nistrului și a relației Tiraspolului cu autoritățile constituționale de la Chișinău, consideră aceștia.

„FSB-ul are un interes sporit asupra acestei regiuni, anume încearcă să țină pasul cu evoluțiile care au loc acolo, cu modul în care se schimbă, să zicem, așa-zișii reprezentați ai autorităților de acolo, cum se modifică percepția, fie în direcția apropierii, fie a menținerii unor legături strânse cu Moscova, atât din partea așa-ziselor autorități și posibil și din partea cetățenilor din stânga Nistrului”, a spus expertul în securitate Pavel Horea pentru Radio Chișinău.

La rândul său, analistul în probleme de securitate Andrei Curăraru consideră că vizitele repetate acele rusului confirmă interesul constant al Rusiei pentru influențarea situației de securitate a Republicii Moldova.

Prezența acestuia poate fi legată și de criza prin care trece regiunea transnistreană, consideră Andrei Curăraru, care adaugă că este puțin probabil ca o asemenea deplasare să fi avut loc fără o coordonare cu structurile de securitate din regiunea transnistreană.

„Moscova încearcă să afle profunzimea acestei crize, dacă așa numitele autorități din stânga Nistrului sunt gata să coopereze cu Chișinăul și care este situația la nivel uman, de asta trimit tot mai mulți agenți străini în Rep. Moldova. Este clar că ei sfidează constant legislația Republicii Moldova prin astfel de prezențe”, a declarat Andrei Curăraru.

Cum a intrat ofițerul FSB în Moldova

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei (SIS), ofițerul învinuit a încercat să intre în Moldova „în baza unei legende construite din timp, cu scop turistic declarat (vizitarea mănăstirilor, inclusiv)”.

„Însă în realitate destinația finală a acestuia era regiunea din stânga Nistrului. Mai exact, scopul vizitei învinuitului ținea de colectarea de date și informații în scopul stocării sau folosirii acestora în dauna suveranității, independenței, inviolabilității teritoriale, securității de stat sau capacității de apărare a Republicii Moldova”, a anunțat SIS, într-un comunicat.

SIS a mai spus că bărbatul anterior a mai fost o perioadă în Moldova din septembrie 2017 până în septembrie 2019, „timp în care a condus activități desfășurate împotriva securității, independenței și integrității teritoriale ale Republicii Moldova”.

„În context, autoritățile de drept de la Chișinău atenționează și asupra faptului că în acea perioadă, cetățeanul străin a folosit un pașaport diplomatic emis de Ministerul de Externe al Rusiei. Totuși, contrar prevederilor Convenției de la Viena, nu a parcurs acreditarea la Ministerul de Externe al Moldovei”, a precizat SIS.