Ce modificări vrea să aducă AEP la legislația electorală. Adrian Țuțuianu: În cazul candidaților independenți, practic nu avem reglementare

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a anunțat luni că va depune la Parlament o serie de modificări ale legislației electorale, pe marginea cărora va avea discuții cu toate partidele și grupurile parlamentare.

„Am emis în urmă cu trei săptămâni un ordin al președintelui AEP în care am stabilit principalele direcții de acțiune strategică pentru anul 2026. Printre alte lucruri pe care le-am propus este modificarea legislației aferente proceselor electorale și ne-am propus ca în luna iunie să depunem la Parlament, o să vedem în ce formulă, mai multe proiecte de lege”, a precizat Țuțuianu, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Țuțuianu, sunt vizate reglementări privind organizarea și funcționarea partidelor politice, organizarea și funcționarea AEP, finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și publicitatea electorală.

„Dacă nu un cod electoral, atunci legi care să reglementeze cele patru tipuri de alegeri”

„În toamnă, mi-am propus să venim cu un cod electoral sau, dacă vom ajunge după discuții la concluzia că nu e nevoie de un cod electoral, cu patru legi care să reglementeze cele patru tipuri de alegeri care au loc în Europa”, a explicat șeful AEP, Adrian Țuțuianu, la Palatul Parlamentului.

El a menționat că aceste proiecte vor fi discutate cu toate partidele și grupurile parlamentare, care sunt invitate să propună amendamente. Luni, a avut loc prima întâlnire în acest scop cu grupul parlamentar PACE – Întâi România.

„Pentru finanțarea campaniilor electorale, intenționăm să reglementăm foarte exact puterile și modul de acțiune al Departamentului de control al finanțării partidelor politice, pentru că sunt partide care, de exemplu, nu depun situații financiare, refuză să le declare. Și atunci trebuie să avem un cadru de sancționare mai bun. Trebuie să clarificăm ce înseamnă publicitatea electorală, în special pe platformele acestea mari și modul în care intervenim și verificăm și sursele de finanțare. Este o dezbatere largă acum privind donațiile și am avut o discuție, de exemplu, dacă donațiile primite de la persoane fizice sau juridice ar trebui să facă obiectul rambursării de la bugetul statului. Iar în ceea ce privește, de exemplu, candidații independenți, practic noi nu prea avem reglementare”, a completat el.

Președintele AEP a mai atras atenția că nu este foarte bine reglementată problema denumirii partidelor politice.

„Pe legea partidelor politice cred că trebuie să ne gândim la câteva aspecte. Dacă ar trebui ca partidele politice să fie înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă, așa cum se întâmplă în alte state membre ale Uniunii Europene, și instanța să aibă doar un drept de control judiciar al înregistrărilor, la sesizare. Nu este foarte bine reglementată problema denumirii partidelor politice. Am văzut foarte multe discuții în spațiul public legate de denumiri asemănătoare, identice, de natură a produce confuzii”, a arătat Țuțuianu.