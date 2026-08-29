Ce ne așteaptă în luna septembrie din punct de vedere meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță, pentru luna septembrie, o menținere a temperaturilor ridicate, peste cele specifice în această perioadă, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice ale țării.

Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 31 august și 28 septembrie.

Astfel, potrivit ANM, în intervalul 31 august – 7 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice și sud-vestice, dar local și în centrul teritoriului, în timp ce în restul țării regimul termic se va situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în nord-estul și local în centrul țării, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, posibil ușor deficitar în regiunile vestice.

În săptămâna 7 – 14 septembrie, mediile valorilor termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, sud-vestul și centrul teritoriului și apropiat de cel normal pentru această săptămână în restul țării.

În săptămâna 14 – 21 septembrie, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în toată țara.

Regimul pluviometric se va situa în jurul normelor specifice pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Iar în perioada 21 – 28 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul normelor specifice pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Cum sunt realizate prognozele

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.