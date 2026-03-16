Ce notă îi dă Trump lui Macron pentru răspunsul privind implicarea militară a Franței în strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a evaluat, luni, cu rezerve disponibilitatea omologului său francez, Emmanuel Macron, ca Franța să se alăture eforturilor de asigurare a tranzitului în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, scrie CNN.

„Am vorbit cu el”, a spus Trump, în timpul unei discuții cu presa la Casa Albă. „Pe o scară de la zero la 10, aș spune că a fost un opt.”

„Nu e perfect”, a spus Trump ridicând din umeri, adăugând: „dar e vorba de Franța.”

De altfel, președintele american i-a criticat luni, în cadrul aceleiași conferințe de presă de la Casa Albă, pe aliații SUA care îi resping cererile de ajutor pentru asigurarea ordinii în strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea cu petrol la nivel mondial.

Franța a a transmis că este dispusă să ofere sprijin defensiv pentru a escorta navele prin strâmtoare atunci când se va încheia „faza cea mai intensă” a războiului.

Dar Trump, chiar dacă solicită sprijinul aliaților, a afirmat totodată că SUA nu au nevoie de ajutorul lor.

„Nu îi presez prea tare, pentru că atitudinea mea este că nu avem nevoie de nimeni. Suntem cea mai puternică națiune din lume. Avem, de departe, cea mai puternică armată din lume. Nu avem nevoie de ei”, a spus liderul de la Casa Albă.

„Dar este interesant: în unele cazuri aproape că o fac (îi presez, n.r.), nu pentru că avem nevoie de ei, ci pentru că vreau să aflu cum reacționează”, a adăugat președintele american.

„Unii sunt foarte entuziasmați, alții nu, iar unele sunt țări pe care le-am ajutat timp de mulți, mulți ani la rând. Le-am protejat de surse externe teribile, iar ele nu prea sunt entuziaste. Și nivelul de entuziasm contează pentru mine”, a mai spus Trump.

El le-a cerut anterior aliaților din NATO, dar și altor aliați ai SUA, precum Japonia sau Coreea de Sud, însă și Chinei, să ajute Statele Unite să asigure securitatea traficului maritim în fața represaliilor iraniene în Strâmtoarea Ormuz, o arteră navigabilă esențială pentru comerțul mondial cu petrol și gaze.

Refuz ferm din partea Germaniei

Anterior, Trump amenințase cu „consecințe foarte grave pentru viitorul NATO” dacă țările Alianței Nord-Atlantice refuză să trimită nave militare în zona Strâmtorii Ormuz, cerere față de care statele membre ce s-au exprimat în această chestiune au manifestat deja rezerve.

Marea Britanie și Germania au exclus luni orice misiune NATO pentru restabilirea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Japonia a transmis că nu ia în considerare o astfel de implicare.

Refuzul din partea Germaniei a fost unul ferm.

„Cum se așteaptă Donald Trump ca o mână sau două mâini de fregate europene să facă în Strâmtoarea Ormuz ceea ce puternicele forțe navale americane nu pot face?”, a remarcat ministrul german al apărării, Boris Pistorius. „Acesta nu este războiul nostru, nu noi l-am început”, a completat ministrul german.

Iranul a negat că ar fi închis Strâmtoarea Ormuz în urma războiului pornit împotriva lui de SUA și Israel, iar ministrul de externe iranian, Abbas Araghci, a asigurat că Teheranul nici nu intenționează să o închidă, deși nu a exclus această posibilitate dacă SUA și Israelul continuă războiul, notează Agerpres.

„Nu am închis-o. Navele și petrolierele sunt cele care nu încearcă să o traverseze, întrucât se tem că vor fi lovite de o tabără sau alta”, a spus ministrul iranian într-un interviu acordat postului american NBC News.

Totuși, Corpul Gărzilor Revoluționare iraniene a amenințat că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul și cu țările susținătoare ale acestora.

Cel puțin 16 nave au fost ținta unor atacuri în zona Golfului de când a început războiul, pe 28 februarie.