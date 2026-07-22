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Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Inquam Photos / Cornel Putan și Octav Ganea. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Opinii /

Ce nu spune Ciolacu despre întâlnirea cu fugarul Arsene

Redactor-șef

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Când Ionel Arsene a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare cu executare, Marcel Ciolacu i-a mulțumit. Astăzi, când fostul șef al Consiliului Județean Neamț e de trei ani pe lista fugarilor celebri ai României, Marcel Ciolacu își petrece vacanțele cu el.