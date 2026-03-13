Ce poate însemna pentru un dependent de jocuri de noroc interzicerea reclamelor? Mărturia unui tânăr care s-a luptat trei ani să se vindece de păcănele

În Parlament se află două legi care, dacă vor fi adoptate, vor introduce trei noi reguli importante pentru industria jocurilor de noroc. Una dintre cele mai importante noi măsuri interzice orice tip de reclame la jocurile de noroc pe timpul zilei, în intervalul orar 6:00-24:00. HotNews a discutat cu un fost dependent de jocuri de noroc pentru a afla efectul pe care îl aveau asupra sa reclamele.

Eusebiu* are 27 de ani. Locuiește în București și spune că a început să fie atras de jocurile de noroc pentru prima dată în jurul vârstei de 23 de ani. Nu știe exact momentul când totul s-a transformat într-o dependență, pentru că „inițial era doar la caterincă mersul într-o sală de jocuri”.

Dependența lui a durat în jur de 2-3 ani, dar spune că a reușit să scape de ea „mai mult de la sine”: „Am încercat și cu autoexcluderea pe platformele online, care pot spune ca a ajutat”, povestește Eusebiu.

„Înainte viața mea avea o traiectorie bine definită”



Când se gândește acum la viața lui, Eusebiu o împarte în înainte și după „calvar”.

Înainte, „financiar vorbind eram bine, job-urile se mai schimbau de la un an la altul, dar nu dădeam la sapă. Relațiile de orice natură erau toate la locul lor”, rememorează tânărul.

Lucrurile au început să se schimbe după ce jocurile de noroc au început să devină o parte constantă din viața lui: „M-au prins cu adevărat după un an. Absolut tot ce am enumerat mai devreme a început să se clatine. Nici nu știu dacă mai pot vreodată să fie cum au fost”.

„Benefice, dar pot să fie chiar mai dure”

Despre modificările de lege care așteaptă acum votul final în Camera Deputaților, Eusebiu spune că pot să fie și mai dure.

Pe lângă interzicerea reclamelor la jocurile de noroc în timpul zilei, cele două legi ajunse la Camera Deputaților prevăd și creșterea vârstei de intrare într-o sală de jocuri de noroc la 21 de ani, precum și interzicerea persoanelor publice, vedetelor, să apară în spoturile publicitare pentru industria jocurilor de noroc.

„Le văd benefice, dar aș putea spune că pot fi chiar mai dure, adică să aducem în discuție subiecte de genul: câți bani ar avea voie un om să joace în funcție de veniturile sale? Sau crearea unei zone specifice unde cazinourile, în mod special orice local care are «păcănele» în meniu să își poată derula activitatea, nu în tot orașul, nu în toate orașele. Nu mai menționez de zona online”, spune Eusebiu pentru HotNews.

„Ar ajuta să nu poată intra într-o sală de jocuri așa devreme”

Spune că, în cazul său dependența a început după vârsta de 21 de ani, deci articolul din lege care crește vârsta de la care tinerii pot intra în săli de jocuri de noroc nu l-ar fi afectat. El povestește însă despre experiența sa în sălile de jocuri de noroc.

„Cu siguranță ar ajuta să nu poată intra într-o sală de jocuri așa devreme. De exemplu, până să vină legea care specifică scanarea buletinelor la intrare, intrau minorii după voia angajaților. De altfel, un număr foarte mare de clienți care au prins jocurile de noroc și înainte de anii 2000, în copilăria lor și așa mai departe, povesteau cum intrau fără probleme cu părinții, sau singuri, și încă din perioade fragede au dobândit această dependență”, explică tânărul de 27 de ani.

„Orice pas înainte e binevenit”

Eusebiu spune că interzicerea reclamelor cu persoane publice probabil nu va reduce „senzațional” numărul dependenților, însă crede că „orice pas înainte e binevenit”.

„În plus, mi se pare ok doar din perspectiva că tânăra generație nu o să mai fie atât de ușor atrasă să încerce prin influencerii lor preferați și tot așa. Prin vedete, copiii erau adevărata lor țintă, dacă mă întrebați pe mine”, crede tânărul.

„Mă simțeam terorizat”

Întrebat cât de mult contau, în perioada în care juca frecvent la jocurile de noroc, reclamele pe care le vedea pe stradă, Eusebiu recunoaște că erau un factor în plus de stres.

„Mă simțeam terorizat uneori. Nu știu cum să explic. Cum încercam să îmi iau gândul, apărea o reclamă pe YouTube, poate una pe televizor. Dacă mă uităm pe TV, dacă ieșeam pe afară nu mai zic…”, povestește tânărul de 27 de ani.

„Sunt săli de jocuri lângă săli de jocuri, iar gândul când vezi toate sălile, toate reclamele, știi care e? «Hai, mă, încă 50 de lei și pleci, doar să-ți faci nebunia», iar într-un final ajungeai oricum sa îi pierzi pe toți, e doar o problemă de timp ca jucător”, afirmă el.

Eusebiu ține să sublinieze că, deși noile legi propuse sunt un pas înainte, ele tot nu sunt suficiente.

„Este absurd ce îi lăsăm să ne facă, sunt binevenite (n. red.: noile propuneri de legi), dar facem pași foarte mici și nici nu știm cât de mare este problema. În 2025 un studiu independent arată că «22,4% dintre liceeni au participat cel puțin o dată la jocuri de noroc, iar 24% dintre aceștia au început înainte de vârsta de 14 ani». Cu ei ce facem?” întreabă tânărul.

*Redacția nu a oferit numele real al tânărului, pentru că acesta nu și-a dorit ca HotNews să publice informații personale despre el.