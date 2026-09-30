Ce pregătește UDMR după ce Guvernul Mureșan a picat la vot. Lider al partidului: „Am impresia că partidele centriste lasă AUR să vină și să preia guvernarea”

„Nu am discutat în partid varianta unui Guvern PSD-UDMR”, spune într-o declarație pentru HotNews liderul deputaților UDMR, Csoma Botond. El a explicat și ce variante pot asigura susținerea partidului și care rămâne linia roșie pentru partid.

„Personal cred că mai degrabă nu vom fi la guvernare cu Partidul Social Democrat, pentru că ar fi foarte greu după ce PSD a dărâmat guvernul din care și noi am făcut parte să facem acum o coaliție cu ei”, a spus liderul UDMR, într-un dialog cu HotNews, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot în Parlament.

UDMR are 31 de voturi, cruciale în negocierile pentru formarea unui nou Guvern. Partidul a susținut acum Guvernul Mureșan, alături de PNL și USR și a păstrat o linie roșie: „nu vrem să votăm cu extremiștii”, după cum a reamintit și Csoma Botond.

„Dacă se poate investi un guvern minoritar PSD fără voturile extremiștilor și cu voturile noastre, sigur, am putea fi de acord”, a explicat el, acum, după eșecul cabinetului Mureșan din Parlament.

De astfel, liderul UDMR a catalogat dezbatarea de astăzi din Parlament „o piesă absurdă”

„Tot acest discurs politic este destul de găunos și golit de sens. Am impresia că partidele centriste, așa, de la sine putere, lasă AUR să vină și să preia guvernarea, prin această atitudine puerilă pe care o au”, a precizat el.