Ce prevede pachetul pentru „relansarea economiei” aflat pe masa Guvernului: De la ajutoare de stat până la facilități fiscale pentru firme

Programul de relansare economică include mai multe facilități fiscale pentru companii și antreprenori și ajutoare de stat pentru investiții de minimum un miliard de lei, potrivit proiectului publicat pe site-ul Consiliului Economic și Social, cu câteva ore înaintea ședinței de Guvern.

Cabinetul Bolojan se reunește în ședință, de la ora 18:00, a anunțat Biroul de presă. Pe ordinea de zi se află pachetele de măsuri pentru „relansarea economiei” și reforma administrației centrale și locale, conform surselor HotNews. Cu o zi în urmă, Coaliția a anunțat că a ajuns la un acord privind cele două pachete, care vor fi adoptate prin ordonanțe de urgență.

Ce înseamnă investiție cu impact semnificativ

Punctul central al ordonanței cu măsurile de relansare fiscală îl reprezintă „investițiile cu impact semnificativ în economie”, potrivit notei de fundamentare.

O investiție este considerată „cu impact semnificativ” dacă este realizată în România, are cheltuieli eligibile de minimum 1 miliard de lei, generează un efect multiplicator în economie și contribuie la cel puțin unul dintre obiectivele strategice ale statului.

„Investitorii care implementează proiecte de investiții cu impact semnificativ în economie vor putea beneficia de ajutor de stat în baza unor scheme de ajutor de stat sau sub forma unuí ajutor de stat ad-hoc personalizat în funcție de nevoile şi formele de sprijin solicitate de aceştia”, se precizează în nota de fundamentare.

Facilități fiscale pentru firme și investitori

Actul normativ prevede un pachet de stimulente fiscale:

Credit fiscal de 10% pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

Amortizare accelerată și superaccelerată pentru activele achiziționate în 2026;

Deduceri suplimentare pentru listarea la bursă;

Majorarea pragului valoric pentru mijloace fixe amortizabile;

Facilități pentru investițiile persoanelor fizice în acțiuni, obligațiuni și ETF-uri.

Creșterea plafonului de TVA la încasare

Proiectul prevede majorarea plafonului pentru aplicarea TVA la încasare la 5 milioane lei în 2026 și 5,5 milioane lei din 2027.

De asemenea, sunt prevăzute bonificații de 3% pentru impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și impozitul pe venit al persoanelor fizice, condiționate de plata la termen și conformare voluntară.

Care sunt investițiile vizate pentru ajutoare de stat

Ordonanța introduce scheme dedicate pentru:

Clustere de competitivitate și industrii cu deficit comercial;

Exploatarea și valorificarea resurselor minerale, în special a materiilor prime strategice și critice, definite la nivel european;

Producția de tehnologii „zero net” și componentele acestora;

Cercetare, dezvoltare și tehnologii înalte;

Industria de apărare;

Investiții care stimulează competitivitatea și convergența regională;

Firme nou-înființate de români din diaspora;

Turism;

Inovare și tranziție digitală.

Elaborarea schemelor de ajutor de stat va fi realizată de Ministerul Finanțelor, de Ministerul Economiei sau de ambele instituții, în funcție de domeniu.

Potrivit proiectului, „se elaborează scheme de ajutor de stat exceptate de la obligația de notificare în conformitate cu legislația europeană în domeniu, respectiv de minimis, având ca obiectiv stimularea”.

Statul va putea prelua pachete de acțiuni la companiile strategice

Actul normativ introduce posibilitatea ca statul român să participe direct sau prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare la capitalul companiilor care derulează investiții strategice, în limita a 20% din capitalul social.

Măsura este justificată prin necesitatea de a ancora proiectele majore și de a reduce riscurile pentru investitori.

„Statul poate participa în întreprinderi care realizează investiții cu impact semnificativ în economie fie în mod direct, fie prin intermediul Băncii de Investiții şi Dezvoltare S.A., care acționează în cadrul activității desfăşurate în nume şi cont stat, fără a depăşi 20% din capitalul social subscrís şi vărsat”, se arată în nota de fundamentare.

Finanțări prin Banca de Investiții și Dezvoltare care să acopere golurile băncilor comerciale

Banca de Investiții și Dezvoltare va fi un instrument central al statului pentru scheme de garantare, finanțarea companiilor inovatoare, investiții de tip equity în fonduri și vehicule investiționale.

Pentru anul 2026 este prevăzut ca Ministerul Finanțelor să transfere 1 miliard de lei către BID, pentru operațiuni derulate în nume și cont stat. Scopul este acoperirea golurilor de finanțare pe care băncile comerciale nu le pot prelua.

De asemenea, printr-o alocare de 1 miliard de lei în perioada 2026–2030, vrea să sporeaască rolul Exim Banca Românească ca agenție de credit la export.

Proiectul modifică și legislația pensiilor private pentru a permite investiții mai mari în fonduri de capital privat în care statul sau BID sunt implicați.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea recent că impactul bugetar calculat pentru 2026 este de aproximativ 2,1-2,2 miliarde de lei.