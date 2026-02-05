Cele 12 noi măsuri punctuale de sprijin pentru firme anunțate joi de ministrul Finanțelor

Într-o conferință de presă derulată joi la Guvern, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a dat noi detalii din pachetul de măsuri de sprijin pentru firme. În mare parte, măsurile fuseseră anunțate cu circa două ore înainte la conferința Tax EU.

1.„Rezolvăm problema din zona creditelor pentru zona de susținere a cercetării și dezvoltării. Pe lângă deducerea existentă astăzi de 50%, introducem un credit fiscal de 10%– o solicitare care ne-a venit de foarte mult timp, dar n-a fost operată niciodată”, a spus joi ministrul Nazare. De asemenea, Guvernul va crește atractivitatea facilității privind profitul reinvestit, prin faptul că face posibilă utilizarea amortizării accelerate și pentru această facilitate.

2. „Introducem supra-amortizarea super-accelerată de 65% față de 50%, cât este în prezent, pentru investițiile în echipament în 2026, pentru că ne dorim investiții în producție, ne dorim investiții echipament în 2026. De asemenea, creștem plafonul pentru mijloace fixe de la 2.500 de lei la 5.000 de lei. Acest plafon nu a mai fost actualizat de foarte mult timp, iar dublarea acestui plafon era necesară și cerută de mediul de business”, a explicat ministrul Finanțelor

3. „Introducem super-deduceri pentru zona de cheltuieli, pentru companiile care vor să se listeze. Vrem să încurajăm listările. Aceste companii au cheltuie atât în anul listării, cât și în anul premergător listării. Introducem o deducere suplimentară de 50% la calcul rezultatului fiscal pentru acestea”, a mai spus Alexandru Nazare.

4. În plus, Guvernul va definitiva termenul de declarare și plata al impozitului pe profit la 25 iunie, ca măsură de simplificare. Foarte importantă și această măsură, pentru că asigură claritate și predictibilitate în piață.

5. Va fi majorat termenul de angajare al angajatului pentru micro-întreprinderil de la 30 de zile la 90 de zile, „pentru că erau foarte multe probleme în practică. Unii nu puteau să opereze angajările în termen de 30 de zile”, spune ministrul..

6. Guvernul va permite vânzarea unei imobilizări anual care să nu fie inclusă în plafonul celor 100.000 de euro pentru micro. „Facem asta pentru că se întâmpla ca, din cauza unei vânzări, unii antreprenori depășeau acest plafon. De asemenea, permitem revenirea la statutul de micro dacă condițiile de piață și condițiile de micro sunt îndeplinite de către acesta. În speță, dacă trece peste plafonul de 100.000 de euro și anul următor îndeplinește plafonul de 100.000 de euro, poate reveni dacă respectă condiții la statutul de micro”, spune Nazare

7. De asemenea, Guvernul va rezolva inclusiv problema concedilor medicale- reclamată de companii- în sensul în care „stabilim cele 30 de zile pe care sunt permise anual pentru acest lucru, astfel încât să nu mai avem probleme a pierderii statutului de micro în acest caz”, declară ministrul.

8. Tot ca oxigen pentru companiile mici și medii, o măsură importantă este creșterea plafonului de TVA la încasare. „Acest plafon de TVA la încasare era stabilit de aproximativ 5 ani la 4,5 milioane de lei și îl creștem la 5 milioane de lei în 2026 și la 5,5 milioane de lei în 2027”, detaliază Nazare

9. De asemenea, Guvernul va institui programul de susținere, Facilitatea Națională pentru Pregătire și Asistență Tehnică a Proiectelor PPP. „Nu vom putea avansa cu proiectele PPP dacă nu avem instrumente dedicate pentru susținerea documentațiilor, scrierea documentațiilor și pentru susținerea în asistență tehnică a acestor proiecte și inclusiv mecanisme prin care aceste proiecte să fie selectate și aprobate la nivelul guvernului. În zona de ajutor de stat și în zona de scheme de susținere a companiilor, schimbăm cumva paradigma existentă până acum”, mai spune oficalul guvernamental. Practic, se instituie o schemă de ajutor de stat pentru proiecte strategice. Aceste proiecte pleacă de la 1 miliard de lei sau 200 de milioane de euro.

România nu avea un astfel de instrument pentru atragerea investițiilor mari. „Și atunci când se afla în competiție cu țările din regiune pentru atragerea unei investiții mari, nu avea instrumentele necesare pentru a putea în timp real să convingă investitorul respectiv să vină în România. Ea este deschisă atât pentru investiții românești, cât și pentru atragerea investițiilor străine. E o schemă importantă care poate face parte din instrumentarul pe care diplomația economică românească îl poate folosi, dar în egală măsură și pentru investițiile românești mari care vor să se dezvolte pot să aibă acces la această schemă, vorbind de un capital social minim de 25 de milioane de lei și o valoare a activelor de cel puțin 50 de milioane de lei”, spune Nazare

10. Guvernul va încerca să reducă deficitul de balanță comercială și va redirecționa „resurse importante în zonele unde este cu adevărat nevoie să susținem deficitul, să recuperăm aceste deficite pe balanță comercială. „Avem două alte domenii importante asupra cărora ne aplicăm: E vorba de valorificarea resurserilor minerale, pentru care gândim un instrument dedicat. Era nevoie de un astfel de instrument și am luat act de lista materialelor critice, așa cum ea a fost apropată de Comisia Europeană, și vom susține prin acest instrument de finanțare zona de valorificare a resurserilor minerale și, de asemenea, zona de noi tehnologii. O altă schemă dedicată privește noile tehnologii”, spune ministrul.

11. Va exista de semenea un plafon de 100 de milioane de euro destinat pentru românii din diasporă, care vor să vină să investească în România, a mai detaliat Alexandru Nazare.

12. Punem băncile de stat la lucru: inclusiv Eximbankul va trebui să-și diversifice produsele pe care le oferă pentru internaționalizarea business-ului românesc. „Le-am cerut să dezvolte noi produse, sunt propuse aici patru noi produse, inclusiv garanții pentru credit de capital de lucru, garanții pentru credit acordate companiilor românești care investesc în regiune, contragaranții astfel încât să susținem internaționalizarea business-ului românesc și prezența noastră mult mai activă în regiune”.

Impactul bugetar calculat pentru 2026 este de aproximativ 2,1-2,2 miliarde de lei, dar impactul pentru toate schemele de finanțare, bineînțeles, acestea trebuie notificate, este pe un termen mediu, vorbim aici de 5-7 ani, termen de dezvoltare a acestor scheme. În primul an impactul este de 2,1-2,2 miliarde de lei. Acest impact va fi mitigat pentru că intenționăm să aprobăm acest pachet împreună cu pachetul de administrație, a mai explicat ministrul în conferința de joi.