Ce propune Ministerul Sănătății să schimbe în secțiile ATI. Rogobete: „Avem nevoie de reguli simple și clare”

Ministerul Sănătății a pus luni în transparență decizională un proiect de Ordin care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Potrivit ministrului de resort, Alexandru Rogobete, schimbările sunt necesare deoarece „un sistem devine cu adevărat sigur doar atunci când regulile sunt actualizate și respectate”, iar controalele recente au arătat că „avem nevoie de reguli simple și clare”.

„Evenimentele din ultimele luni ne-au arătat că avem nevoie de reguli simple și clare. În timp ce unii ne explică de ce «nu se poate», la Ministerul Sănătății am hotărât, împreună cu specialiștii, să analizăm toate rapoartele de control și să venim cu modificări ferme și concrete”, a scris Rogobete într-o postare pe Facebook.

Ce prevede proiectul

Ministerul Sănătății propune un mecanism de clasificare a secțiilor ATI în categoria 1, 2 sau 3, în funcție de complexitatea cazurilor tratate și infrastructura disponibilă.

„În acest fel, realizăm un traseu clar al pacienților critici în unitățile din România și ne asigurăm că oamenii ajung acolo unde pot beneficia de cele mai bune tratamente”, a spus Rogobete.

Toate unitățile publice sau private care efectuează anestezie vor fi obligate să dețină „minimum un pat de supraveghere postanestezie corect dotat”. „Această măsură crește siguranța pacientului și a actului medical, iar normativul devine mai strict și mai clar”, a continuat ministrul.

Unitățile medicale trebuie să demonstreze că dețin în proprietate echipamentele pe care le folosesc și că au contracte de service și mentenanță valabile, iar unitățile în care se desfășoară anestezie și terapie intensivă pentru copii vor fi obligate să dețină echipamente dedicate profilului pediatric.

„Definim mai clar atribuțiile medicilor confirmați în specialitatea ATI și ale medicilor din alte specialități care dețin atestat în terapie intensivă și activează în secțiile sau compartimentele ATI. Clarificăm criteriile privind normativul de personal și definim structura echipei multidisciplinare”, a mai explicat Rogobete.

„Medicina nu este despre un om sau doi, ci despre echipă, iar în ATI echipa face diferența. Prin modificările propuse, introducem categorii noi de personal: medici confirmați în specialitatea epidemiologie, medici confirmați în specialitatea farmacologie clinică, farmacist confirmat în farmacie clinică, psihologi, fizioterapeuți etc. Pentru a putea controla răspândirea infecțiilor nosocomiale în secțiile ATI, venim cu modificări concrete: completăm echipa ATI cu medic infecționist sau epidemiolog și oferim posibilitatea angajării unui asistent dedicat monitorizării infecțiilor asociate asistenței medicale”, a mai precizat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

O fetiță în vârstă de doi ani a murit pe 13 noiembrie într-o clinică stomatologică din centrul Capitalei în urma unei anestezii. Activitatea clinicii stomatologice Crystal Dental a fost suspendată de Ministerul Sănătății, în urma controlului Inspecției Sanitare de Stat. Clinica a primit și amenzi în valoare totală de 100.000 de lei.

„În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare”, a anunțat Ministerul Sănătății luni, la finalul controlului.

Raportul de control al Inspecției Sanitare de Stat a fost înaintat Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție „pentru analiză și continuarea demersurilor legale”, a mai precizat instituția condusă de Alexandru Rogobete.