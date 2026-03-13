Trump spune că e o „mare onoare” să ucidă liderii regimului iranian. „Să vedeți ce se întâmplă astăzi”

Președintele american Donald Trump i-a ridiculizat vineri pe liderii iranieni, numindu-i „ticăloși demenți”, și a spus că este o mare onoare pentru el să-i ucidă, relatează Reuters.

Războiul din Orientul Mijlociu se apropie de două săptămâni, cu schimburi intense de atacuri cu drone și rachete în regiune. Conflictul, care a început cu atacuri comune israeliano-americane asupra Iranului pe 28 februarie, a ucis peste 2.000 de oameni și a zguduit piețele energetice și financiare din întreaga lume.

Vineri dimineață, într-o postare pe Truth Social, Trump a declarat că SUA „distrug complet regimul terorist al Iranului”.

„Marina iraniană a dispărut, forțele aeriene nu mai există, rachetele, dronele și toate celelalte sunt distruse, iar liderii lor au fost șterși de pe fața pământului. Avem o putere de foc fără egal, muniție nelimitată și mult timp la dispoziție”, a scris Donald Trump, într-o postare pe Truth Social.

„Urmăriți ce se întâmplă astăzi cu acești ticăloși demenți. Au ucis oameni nevinovați în întreaga lume timp de 47 de ani, iar acum eu, în calitate de al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta!”, a mai spus Trump.