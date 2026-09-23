Ce răspunde Grindeanu întrebat dacă el ar merge la sediul AUR în cazul în care l-ar chema George Simion să negocieze susținerea

„Să știți că eu i-am recomandat lui Adrian Veștea, atunci când a fost nominalizat, să meargă la întâlnire la sediul AUR”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu, când a fost întrebat dacă el ar merge la partidul condus de George Simion să negocieze susținerea unui guvern.

Miercuri după-amiază, președintele PSD i-a transmis lui Siegfried Mureșan „să-și depună mandatul” de premier desemnat, susținând că îl așteptase pe candidatul liberal la funcția de prim-ministru pentru discuții atât la biroul de la Camera Deputaților, cât și la sediul PSD, dar că acesta nu s-a prezentat.

În timp ce pleca de la sediul PSD, Sorin Grindeanu a fost întrebat de reporteri dacă, în cazul în care ar fi desemnat el pentru funcția de premier, ar accepta o eventuală invitație a lui George Simion de a merge la sediul AUR să negocieze susținerea pentru guvern.

„Haideți să ajungem în acea situație, dar vă mai spun ceva. Să știți că eu i-am recomandat lui Adrian Veștea, atunci când a fost nominalizat, să meargă la întâlnire la sediul AUR, să spună ce își dorește să facă, să explice”, a răspuns Grindeanu.

Întrebat de ce ar face acest lucru, el a adăugat: „Pentru că e normal să ai dialog”.

În 22 iunie, înaintea votului de învestitură din Parlament, Adrian Veștea, la acel moment candidatul la funcția de prim-ministru, a fost la sediul AUR în încercarea de a obține susținerea partidului condus de George Simion. Guvernul propus avea să fie respins în acea seară de Parlament, după ce deputații și senatorii AUR au refuzat să îl susțină.

Sorin Grindeanu a mai fost întrebat de reporteri dacă el consideră că AUR este un partid extremist sau nu.

„Eu n-am spus că AUR este un partid extremist. De la mine n-ați auzit asta”, a replicat liderul PSD.