Liberalii, nemulțumiți că liderii PSD vor să discute cu premierul desemnat la partid. Unde e Mureșan, în timp ce social-democrații îl așteaptă în Kiseleff

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat că președintele PSD, Sorin Grindeanu, „va primi „liniile programului” de guvernare „în cursul zilei de astăzi”.

Liderii PSD, printre care Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Victor Negrescu și Ștefan Ovidiu Popa, șeful deputaților PSD, îl așteptau pe premierul desemnat Siegfried Mureșan la sediul central din șoseaua Kiseleff de aproximativ o oră.

Social-democrații sunt dispuși să aștepte până la ora 17:00, dar nu au de gând să se vadă cu premierul desemnat la Parlament, ci doar la partid.

În acest timp, Siegfried Mureșan este la Guvern, cu liderii PNL, USR, UDMR, cu care discută programul de guvernare și lista de miniștri, conform surselor HotNews din cele trei partide.

Mesajul PNL

Purtătorul de cuvânt al PNL a spus că „susținerea parlamentară se discută în Parlament, nu la sediile partidelor”, și dat drept exemplu modul în care s-au desfășurat discuțiile premierului desemnat cu PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale.

El i-a acuzat pe social-democrați că invocă „motive artificiale pentru a evita o discuție serioasă”.

„Liniile directoare ale programului de guvernare au fost prezentate în cursul zilei de astăzi public, românilor, așa cum era normal. Înțelegem că Sorin Grindeanu și-a setat un deadline pentru a primi programul de guvernare și că acest termen a expirat foarte repede. Va primi liniile programului în cursul zilei de astăzi”, a scris Ionel Bogdan, miercuri, pe Facebook.

Ce a spus despre apelul lui Grindeanu privind demisia lui Mureșan din PE

Într-o conferință de presă astăzi, Sorin Grindeanu îi ceruse lui Siegfried Mureșan să demisioneze din poziția de europarlamentar, în care a fost ales pe o listă comună PSD-PNL.

Ionel Bogdan susține că „există o inconsecvență evidentă în solicitarea demisiei”.

„În trecut, Sorin Grindeanu spunea că va demisiona de la conducerea CJ Timiș numai după depunerea jurământului la Cotroceni. Acum solicită ca premierul desemnat să demisioneze din Parlamentul European înainte de votul de învestitură”, a adăugat liberalul.

El a amintit că lui Eugen Tomac „PSD nu i-a cerut să demisioneze din Parlamentul European” atunci când Nicușor Dan l-a propus pentru funcția de prim-ministru.

„Acum, PSD inventează o condiție pe care nu a considerat-o necesară atunci. Asta nu mai este doar o dublă măsură. Arată că, în cazul lui Siegfried Mureșan, PSD caută pretexte pentru a evita o discuție serioasă despre programul de guvernare și despre susținerea parlamentară”, a continuat Ionel Bogdan.

Premierul desemnat a prezentat principiile programului de guvernare

Siegfried Mureșan a prezentat, miercuri, la Parlament, principiile programului de guvernare pe care îl propune pentru un cabinet PNL-USR-UDMR, despre care a spus că va avea trei vicepremieri.

Printre altele, el a menționat drept o prioritate companiile de stat, în special cele din sectorul energiei.

„Pentru fiecare companie de stat, în 12 luni de la învestirea guvernului meu, vom avea un plan de eficientizare a companiei. Le vom lista la bursă, dacă asta e potrivit. Le vom privatiza, dacă asta e potrivit”, a declarat Mureșan.