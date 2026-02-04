Ce răspuns spune Kelemen Hunor că i-a dat premierul Bolojan atunci când i-a propus reducerea taxelor locale

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a propus reducerea taxelor și impozitelor locale, consideră că autoritățile locale ar trebui să fie lăsate să decidă, în funcție de posibilități, în limite stabilite, o reducere de până la 50% a impozitelor pe care le-au aprobat în decembrie 2025. El a mai spus că a vorbit la telefon cu Ilie Bolojan pe această temă, iar premierul i-a cerut „un răgaz”.

Kelemen Hunor spune că a discutat cu premierul despre propunerea UDMR de reducere a texelor și impozitelor locale, majorate de la 1 ianuarie 2026, și că urmează să se întâlnească cu acesta.

„Nu speculez”

Întrebat de jurnaliști, miercuri, la Parlament, dacă se rupe coaliția de guvernare dacă premierul nu va dori să revină la impozite mai mici, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu speculez până când nu vorbesc cu premierul. El a zis ieri când am vorbit la telefon că avea întâlniri, nu am reușit să ne vedem, că cere un răgaz să vorbească cu cei de la Finanțe. (…) În acest moment are susținerea coaliției”.

Kelemen Hunor a spus că propunerea sa este ca reducerile de taxe și impozite să fie de până la 50% și să fie decise de autoritățile locale, „în funcție de posibilități”.

„Eu cred că în politică trebuie să recunoști dacă ai greșit”

„Eu cred că nimeni nu este absurd, se poate merge pe această variantă, mai ales că săptămâna trecută Guvernul a mai dat o ordonanță de urgență pentru cei din Deltă și din Munții Apuseni (n.r.- pentru reducerea taxelor locale). Și, până când bugetul este aprobat, unde trebuie introduse veniturile, se poate reveni la o astfel de decizie. Asta era solicitarea noastră, asta era propunerea noastră. (…) Deci, din acest punct de vedere, eu cred că în politică trebuie să recunoști dacă ai greșit, nu este și nu poate fi considerat un semn de slăbiciune, ci un semn de maturitate și responsabilitate”, a declarat Kelemen Hunor, la Parlament.

Întrebat ce crede că se va întâmpla, dacă s-ar veni cu o reducere, în cazul celor care au plătit deja impozitele majorate, liderul UDMR a susținut că acest lucru „se poate regla” de către autoritățile locale, pentru că „e o tehnicalitate”: „Ori se returnează banii, ori anul viitor se calculează. Deci, acolo eu nu văd o problemă. Noi vorbim de o direcție și de o intenție politică și tehnicalitățile pot fi stabilite de cei de la Finanțe și de autoritățile locale, dar asta se rezolvă. Acum mulți ani și eu, când am plătit mai mult, Primăria mi-a returnat diferența. Deci, asta nu e o problemă”.

„Dacă noi nu dăm un orizont de așteptare, atunci apar fel de fel de scenarii apocaliptice”

Întrebat dacă, în opinia sa, ar fi posibilă o reducere a TVA, așa cum s-a întâmplat în alte țări europene, Kelemen Hunor a subliniat că este necesară o analiză:

„Prima dată trebuie să analizăm, și nu am făcut această analiză pe cifre, ce s-a întâmplat anul trecut după creșterea TVA-lui, dincolo de faptul că știm că inflația a fost mare, inflația fost la aproape 10%, ceea ce a diminuat puterea de cumpărare, și știm că consumul a fost redus mult, cu foarte, foarte mult. Deci, din acest punct de vedere, trebuie o analiză.

Pe de altă parte, trebuia să dea Guvernul un orizont de așteptare pentru cetățeni, inclusiv legat de TVA, nu numai de perspectiva politică, economică, dar ce se va întâmpla peste un an, peste doi ani, fiindcă dacă noi nu dăm un orizont de așteptare atunci apar fel de fel de scenarii apocaliptice. Și, de aceea, eu am considerat și anul trecut că anumite măsuri – nu vreau să intru în detalii, că nu am discutat în coaliție – trebuie considerate ca măsuri temporare”.