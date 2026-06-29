„Ce ratat!”. Joe Biden lansează atacuri în serie la adresa lui Trump, înaintea alegerilor din noiembrie

Declarațiile lui Biden vin într-un moment în care familia sa devine tot mai vizibilă pe scena politică, scriu NPR și The Guardian.

Joe Biden a spus că Donald Trump este „un ratat”, într-un discurs combativ susținut sâmbătă la o gală organizată în Hanover, Maryland, de Partidul Democrat din acest stat, cu aproximativ patru luni înainte de alegerile în care democrații speră să preia controlul asupra Congresului.

În discursul de 10 minute, Biden a vorbit despre demolarea aripii de est a Casei Albe pentru a face loc unei săli de bal, despre intenția lui Trump de a-și adăuga numele pe fațada Centrului John Kennedy pentru Artele Spectacolului, despre planurile sale privind un arc de triumf, precum și despre renovarea compromisă de 14,7 milioane de dolari a bazinului din fața Memorialului Lincoln.

Însă „nu doar proiectele sale de vanitate” din capitala țării sunt o rușine, a susținut Biden.

El a menționat, de asemenea, modul în care administrația a încercat să-i despăgubească pe cei condamnați – și apoi grațiați prezidențial – pentru rolul jucat în atacul violent de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021.

„Ce ratat”, a exclamat Biden.

„Distrugerea deliberată a NATO”

Proiectul bazinului „reflectă ceva chiar mai grav decât narcisismul și incompetența care stau la baza acestei administrații”, a continuat Biden.

„Este vorba de corupție – corupția, corupția sfidătoare și flagrantă”, a spus el. „Corupție la o scară nemaiîntâlnită până acum în istoria Americii, în nicio administrație”, a adăugat fostul președinte.

Biden a criticat, de asemenea, relația lui Trump cu Vladimir Putin. De asemenea, Biden l-a acuzat pe Trump de „denaturarea și distrugerea deliberată” a alianței militare NATO.

„El ne-a subminat prestigiul pe plan internațional mai mult decât orice alt președinte din istorie”, a declarat Biden.

Doi ani de la dezbaterea prezidențială

Declarațiile lui Biden de sâmbătă au venit exact la doi ani după o dezbatere televizată dezastruoasă cu Trump care a precedat decizia sa de a se retrage din cursa pentru realegere în alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, scrie The Guardian.

Ulterior, Trump a câștigat un al doilea mandat la Casa Albă, învingând-o pe candidata susținută de Biden, vicepreședinta Kamala Harris.

De asemenea, declarația a venit într-un moment în care familia sa devine tot mai vizibilă pe scena politică.

Fosta primă doamnă Jill Biden și-a publicat memoriile, intitulate „View from the East Wing”, pe 2 iunie. Ea a participat la un eveniment de promovare a cărții și – printre altele – a afirmat că diagnosticul de cancer al soțului său, anunțat în mai 2025, „te face să privești viața dintr-o perspectivă cu totul nouă”.

Fiul lui Biden, Hunter, și-a câștigat între timp admiratori prin postări autoironice pe rețelele sociale, care abordează subiecte precum politica, sănătatea mintală și recuperarea după dependență.

Biden a fost criticat pentru grațierea, pe final de mandat, a fiului său, pentru condamnările la nivel federal privind deținerea ilegală de arme și evaziune fiscală.