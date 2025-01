Ce recorduri a adus în România primul val de căldură din 2025

Nici nu a început bine anul 2025 că deja s-au înregistrat și temperaturi cu 15 grade Celsius peste normalul perioadei, iar în Transilvania au fost stabilite noi recorduri absolute pentru luna ianuarie.

Vremea s-a răcit puternic în ultimele zile, iar în Transilvania au fost și temperaturi de -15 C.

Cea mai ridicată temperatură din 2025, conform hărților ANM, a fost de 20 C, la Călărași, măsurată pe data de 9 ianuarie, valoare ce este la mai puțin de un grad de recordul absolut pentru luna ianuarie al stației meteo. La Fetești au fost +19,7 C, iar la Cernavodă și Oltenița, +19,3 C. În mod normal temperaturile de peste 20 C apăreau în a doua parte din martie în anii 80 sau 90.

Pe data de 8 ianuarie au fost +19,1 C la Zimnicea și +19 C la Tulcea, dar în acea zi au fost depășite recordurile absolute pentru ianuarie la câteva stații meteo din Transilvania: Blaj (+17,4 C), Sebeș Alba (+15,8 C), temperaturi cu peste 15 grade Celsius mai mari decât normalul pentru începutul de ianuarie.

Recordul de la Blaj este cu totul special, fiindcă a fost depășită cu 2 grade Celsius valoarea anterioară, ceea ce este enorm, pentru că cele mai multe recorduri absolute sunt depășite cu sub 0,5 C. Recordul anterior de la Blaj era din 2022, când fusese depășită temperatura extremă ce data din ianuarie 1936.

Maximele pe data de 9 ianuarie 2025 (sursa ANM)

La Sebeș, recordul a fost depășit în ianuarie 2025 cu șapte zecimi de grad.

Au fost temperaturi de martie și în alte orașe din Ardeal: +15 C la Făgăraș și +12,7 C la Miercurea Ciuc.

Ianuarie a venit cu episoade neobișnuit de calde în ultimii ani, mai ales în 2023 și 2022, iar ANM a publicat atunci liste detaliate cu recordurile.

Minima dimineții de Sf Ion a fost una dintre cele mai ridicate din istoria meteo din România pentru luna ianuarie: +12,5 C la Oravița. La Dumbrăvița de Codru au fost +9,5 C, iar la Șiria, +8,7 C. Minime extrem de ridicate, de peste 12 C, s-au înregistrat și vineri dimineața la Oravița și Reșița, însă temperaturile au scăzut apoi spre prânz în acele orașe, sub acțiunea unui val de aer rece.

Vineri a fost ultima zi a valului de căldură care s-a simțit însă numai în sud în acea zi, cu o maximă absolută pe țară de 19 C, la Zimnicea, în timp ce în vest erau 0 grade după prânz, în Crișana și Banat.

