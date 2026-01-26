Pliculețele cu nicotină sunt produse fără fum, care eliberează nicotină prin mucoasa bucală atunci când sunt plasate sub buza superioară/inferioară. Ele nu conțin tutun clasic, dar pot conține nicotină pură, arome și alte ingrediente/Foto: Shutterstock

Pliculețele cu nicotină sunt promovate ca produse „discrete” și fără fum, dar datele recente arată că devin tot mai populare în rândul adolescenților în special. În același timp, doar o parte dintre părinți reușesc să le recunoască sau să înțeleagă riscurile reale ale nicotinei asupra adolescenților. Ce sunt aceste produse, de ce îi atrag pe tineri și ce pot face părinții pentru a preveni consumul.

Deși nu sunt la fel de vizibile ca țigările electronice sau țigările clasice, pliculețele cu nicotină (nicotine pouches) au început să capteze atenția adolescenților și tinerilor – și nu doar ca o alternativă la fumat. În România subiectul a început să apară în discuțiile publice despre consumul de nicotină la tineri și riscul ca acest obicei să evolueze spre dependență. În plus, vânzările și marketingul acestor produse sunt în creștere în Europa și peste ocean, iar studiile științifice din 2025 includ date despre utilizarea lor la tineri.

Ce sunt pliculețele cu nicotină și de ce nu sunt inofensive

Pliculețele cu nicotină sunt produse mici, fără fum, care eliberează nicotină prin mucoasa bucală atunci când sunt plasate sub buza superioară/inferioară. Ele nu conțin tutun clasic, dar pot conține nicotină pură, arome și alte ingrediente. Deși sunt văzute ca o alternativă „mai sigură” la fumat, pentru că nu produc fum sau vapori, nu sunt lipsite de riscuri și nu sunt aprobate ca produse terapeutice pentru renunțarea la fumat.

„Diferența dintre aceste pliculețe și guma de mestecat ori pastilele cu nicotină este dată de concentrație și de excipienți – adică de acele substanțe care se adaugă nicotinei pentru a-i mări gradul de absorbție. În cazul medicamentelor, aceste ingrediente sunt testate, în cazul pliculețelor, nu. Nu știm dacă, în timp, acestea nu vor duce la dezvoltarea de leziuni în cavitatea bucală și nici nu cunoaștem concentrația de nicotină”, explică pneumologul Magdalena Ciobanu.

Pe piață există mai multe branduri populare și aromate care pot fi ușor confundate cu produse inofensive sau chiar cu „dropsuri”, ceea ce sporește atractivitatea lor pentru tineri. Deși nu conțin tutun clasic, în România, pliculețele cu nicotină au fost reglementate în 2024 și sunt încadrate legal alături de produsele cu nicotină, fiind supuse acelorași restricții ca produsele din tutun și cele de tip vaping.

Un produs discret, pe care majoritatea părinților nu îl cunosc

Pliculețele cu nicotină pot trece ușor neobservate chiar și pentru părinții care cred că sunt la curent cu riscurile țigărilor electronice sau ale vapingului. Tocmai această discreție este una dintre caracteristicile care le fac atractive pentru adolescenți și greu de identificat pentru adulți.

Un sondaj realizat în 2024 de The Ohio State University Comprehensive Cancer Center – Arthur G. James Hospital și Richard J. Solove Research Institute (OSUCCC – James) arată clar această diferență de percepție. Potrivit cercetării, doar 25% dintre adulți spun că ar putea recunoaște un pliculeț cu nicotină dacă l-ar vedea, deși majoritatea sunt conștienți că nicotina este o substanță care creează dependență.

Datele sondajului arată o discrepanță importantă: aproape 70% dintre adulți sunt de acord că utilizarea pliculețelor cu nicotină poate duce la dependență, dar foarte puțini se simt capabili să identifice efectiv produsul. Cu alte cuvinte, riscul este recunoscut la nivel teoretic, însă produsul în sine rămâne „invizibil” pentru mulți părinți.

Ce pot face părinții: conversație, limite și sprijin real

Dacă descoperi că adolescentul sau preadolescentul tău folosește pliculețe cu nicotină, primul lucru important este să eviți reacțiile impulsive. Consumul unei substanțe nu înseamnă automat dependență, iar modul în care părintele reacționează poate face diferența între un comportament ocazional și unul care se consolidează.

Specialiștii subliniază că, în multe cazuri, o conversație calmă și clară cu un adult de încredere poate fi suficientă pentru ca un tânăr să renunțe. Există însă și situații în care adolescenții au nevoie de mai mult sprijin, inclusiv consiliere sau ajutor specializat, mai ales dacă folosirea nicotinei devine repetitivă sau asociată cu stres, anxietate ori presiune socială.