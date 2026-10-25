Ce s-a întâmplat în centrul Lisabonei la ora două noaptea. Intervenție în forță a poliției

Poliția portugheză a evacuat, în primele ore ale zilei de duminică, o tabără de protest împotriva crizei locuințelor din centrul Lisabonei, intervenind asupra demonstranților și efectuând mai multe arestări, transmite Reuters.

Portugalia se confruntă cu una dintre cele mai acute crize ale accesibilității locuințelor din Europa, prețurile mai mult decât dublându-se din 2017, în timp ce chiriile pentru contractele noi aproape s-au dublat, tinerii fiind printre cei mai afectați.

„Avem obligația de a lupta pentru ceea ce credem”, a declarat unul dintre manifestanți, Vitor Gomes, în vârstă de 21 de ani, student la comunicare multimedia, adăugând că speculațiile imobiliare, concentrarea bogăției și inegalitatea crescândă îl fac pesimist în privința viitorului.

Intervenție în forță a poliției

Puțin după ora două noaptea, zeci de polițiști, unii însoțiți de câini polițiști, au intervenit în tabăra din Piața Rossio, după ce i-au avertizat pe protestatari să-și strângă corturile sau vor fi forțați să le demonteze și i-au amenințat pe cei care se opuneau că vor fi puși sub acuzare pentru nesupunere.

🇵🇹 Manifestação pacífica pelo direito à habitação, foi violentamente desmobilizada pela polícia de intervenção, no centro de Lisboa. O governo de direita português mandou evacuar a praça do Rossio durante a madrugada. Houve 31 detenções. https://t.co/CgJBaD9cyU — geopol•pt (@GeopolPt) October 25, 2026

Protestatarii instalaseră peste 100 de corturi după marșul de protest de sâmbătă, la care au participat mii de oameni de-a lungul uneia dintre principalele bulevarde ale capitalei.

Sute de persoane s-au adunat pentru a proteja tabăra după ce poliția desființase marți o tabără similară în același loc.

Acțiunea poliției a fost însă „complet disproporționată”, întrucât nu s-au înregistrat tulburări ale ordinii publice, a declarat înainte de intervenție Fabian Figueiredo, deputat al Blocului de Stânga.

„Cel mai rău lucru care se putea întâmpla în această seară era ca forțele de poliție să atace sute de oameni care se află aici în mod pașnic. De ce?”, a întrebat Figueiredo, care se afla în tabără.

De ce protestează oamenii

Protestatarii susțin că creșterea vertiginoasă a chiriilor și a costurilor de trai pune presiune pe gospodării și transformă locuințele într-o sursă tot mai mare de nemulțumire, tinerii fiind printre cei mai afectați.

Banca Portugaliei estimează un deficit de 300.000 de locuințe la nivel național, echivalentul întregului fond locativ al Lisabonei.

Protestatarii cer guvernului să retragă un proiect de lege care ar facilita evacuările și ar elimina plafoanele de chirie pentru noile contracte de închiriere, proiect care a trecut de prima lectură parlamentară, deși partidul de extremă dreapta Chega s-a abținut.

Evoluțiile din Portugalia vin în contextul unor proteste cu violențe ce au avut loc sâmbătă în mai multe țări din Europa.



