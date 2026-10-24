Franța scoate în stradă forțele speciale și armata contra protestatarilor. Anunțul autorităților din Paris care a provocat furia stângii

„Vestele galbene”, sindicatele, liceenii și studenții se mobilizează pentru noi proteste contra scăderii puterii de cumpărare și în spirjinul sectorului public. Manifestațiile au loc în ciuda faptului că au fosst interzise de autorități, din cauza tensiunilor mari din societate care persistă încă, la o săptămână după violențele și jafurile care au afectat țara, transmite AFP.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a afirmat vineri seara că „nivelul de amenințare rămâne ridicat”, vizând în special „extrema stângă” și „delincvența”. El a susținut un dispozitiv de securitate adaptat după incidentele din 17 octombrie.

Mobilizare în rândul forțelor de ordine

Totodată, ministrul de Interne Laurent Nuñez, criticat din toate părțile pentru modul în care a gestionat evenimentele din weekendul trecut, a anunțat un dispozitiv „masiv”, cu 70.000 de polițiști și jandarmi mobilizați.

Este vorba de forțe impresionante, care includ soldați din cadrul forței „Sentinelle”, unități de elită ale poliției și jandarmeriei, precum RAID sau GIGN, dar și elicoptere și vehicule blindate.

Nuñez a avertizat că forțele de ordine vor fi „intransigente” față de eventualii vandali, la o săptămână după distrugerile comise în marja mobilizării împotriva scumpirii vieții, în special la Paris, Marsilia și Lyon, inclusiv duminica trecută. Aproape 3.000 de magazine au fost vandalizate.

Sunt anunțate peste 700 de proteste în toată Franța

„Vestele galbene” au preconizat că vor avea loc peste 700 de acțiuni în Franța, dintre care 500 de manifestații: sunt planificate acțiuni la 86 de sensuri giratorii, 21 de benzinării, două depozite petroliere, 33 de gări, trei porturi, 17 poduri și 17 puncte de taxare, conform unei hărți publicate pe site-ul lor.

Revendicările sunt diverse, dar converg în jurul puterii de cumpărare, al apărării serviciilor publice și al echității fiscale și sociale.

Weekendul trecut, 550.000 de persoane au participat la marșuri în toată țara, potrivit autorităților.

Marșurile autorizate de sâmbătă se vor desfășura într-o atmosferă încărcată, pe fondul dezacordurilor privind traseele și al interdicțiilor.

Restricțiile s-au înmulțit pe parcursul săptămânii în marile orașe, fiind anunțate inclusiv interdicții de circulație noaptea și de manifestații, unele suspendate de instanțele administrative.

Stânga franceză e furioasă

Liderii de stânga au criticat dur schimbarea de ultim moment a traseului manifestației de sâmbătă de la Paris, impusă de Prefectura de Poliție din Paris, considerând-o o modalitate de a „provoca dezorganizarea coloanelor” și de a „sema confuzie și, prin urmare, panică”.

„Sunt foarte îngrijorată în legătură cu manifestația” de sâmbătă, programată inițial între Bastille și Nation, dar mutată în cele din urmă între orele 13:00 și 19:00 între Porte d’Italie și Porte de Vincennes, a scris pe X lidera Partidului Ecologiștilor, Marine Tondelier.

Denunțând „mersul înapoi” al Prefecturii de Poliție din Paris cu mai puțin de 24 de ore înainte de eveniment, Tondelier s-a întrebat: „Cum pot organizatorii și partidele să informeze pe toată lumea (…) despre o astfel de schimbare de program?”

„Evident că vor fi oameni la Bastilia, un loc de întâlnire despre care am comunicat cu toții pe scară largă. Va fi această adunare tratată de forțele de ordine ca o adunare neautorizată? Este foarte problematic și periculos, având în vedere lecțiile învățate în weekendul trecut”, a insistat ea.

Liderul partidului „La France insoumise” (Franța Nesupusă), Jean-Luc Mélenchon, a intervenit pe aceeași rețea socială: „Încă o dată, puterea mizează pe dezorganizarea marșurilor și pe termene imposibil de respectat pentru reorganizare”.

Mai multe muzee pariziene, printre care Luvrul și Orsay, vor fi închise, iar ora de stingere este prelungită în zonele din jurul Place de la République și Les Halles, între orele 23:00 și 06:00, până luni dimineață.

Interdicții în mai multe orașe

La Marsilia, după ce a anunțat interzicerea oricărei adunări, prefectura a acordat în cele din urmă o autorizație „cu titlu de excepție” pentru manifestația intersindicală.

Interdicția de circulație nocturnă pentru minori în centrul orașului și în anumite zone comerciale a fost extinsă și la adulți pentru nopțile de sâmbătă spre duminică și de duminică spre luni.

La Lyon, unde peste 150 de magazine au fost vandalizate și oficiul de turism a fost incendiat pe 17 octombrie, manifestațiile sunt interzise într-o mare parte a centrului orașului.

Deși la Strasbourg va avea loc o manifestație sindicală, s-au instituit interdicții de manifestare în numeroase orașe, printre care Nancy, Metz, Besançon, Belfort, Rouen, Le Havre, Toulon, precum și la Limoges, unde primăria a fost incendiată pe 17 octombrie.

Critici contra escaladării măsurilor de securitate

Amnesty International a denunțat „o alunecare către practici autoritare” și a criticat vehement o „escaladare excesivă axată exclusiv pe securitate” care „se face în detrimentul libertăților noastre (…) făcând să se teamă o nouă escaladare a nivelului de violență în țara noastră”.

„Menținerea ordinii nu se gestionează cu un zâmbet și un pupic”, a subliniat Patrice Faure, prefectul de poliție al Parisului, într-un interviu acordat ziarului L’Opinion.

Liga Drepturilor Omului (LDH) a depus recursuri împotriva unor ordonanțe de interdicție în mai multe orașe și a solicitat trimiterea în Franța a unei misiuni de observare sub egida Națiunilor Unite, considerând menținerea ordinii din ultimele săptămâni „deosebit de haotică și incoerentă”.

Un alt punct sensibil al weekendului ca fi la Orléans, unde congresul partidului „Rassemblement National” (Adunarea Națională) urmează să reunească câteva mii de simpatizanți, cu șase luni înainte de alegerile prezidențiale.

Între 20.000 și 30.000 de oponenți ai partidului de extremă dreaptă sunt așteptați sâmbătă în oraș, unde vor fi mobilizați aproape 3.000 de membri ai forțelor de ordine, pentru a asigura ordinea o manifestație împotriva „rasismului, fascismului și imperialismului”, organizată la inițiativa a aproximativ cincizeci de organizații.