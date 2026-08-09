Ce s-a întâmplat în prima zi după ce Spania a început să verifice călătorii din Italia

În prima zi de la reintroducerea controalelor la frontieră, Spania a verificat aproximativ 200 de călători sosiți din Italia cu 12 zboruri, potrivit Reuters.

Guvernul de la Madrid a decis să restabilească de sâmbătă controalele la frontierele cu Italia. Decizia a fost luată după ce autoritățile italiene au refuzat să renunțe la verificările impuse călătorilor din Spania, pe fondul crizei migratorii din orașul Ceuta.

Bilanțul oficial al primei zile indică exact 199 de persoane verificate pe aeroporturile din Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante și Valencia, a anunțat Ministerul de Interne al Spaniei.

Autoritățile spaniole au anunțat vineri că aceste controale la frontierele aeriene și maritime vor rămâne în vigoare până la 7 septembrie.

Decizia vine ca reacție după ce Italia a suspendat acordurile Schengen privind libera circulație cu Spania începând cu 1 august, anunțând că va menține verificările cel puțin până pe 15 august.

Guvernul de la Roma și-a motivat decizia prin valul migrator din 30 iulie, când aproximativ 72.000 de persoane au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta.

Italia a precizat că măsura nu afectează cetățenii spanioli sau ai altor state membre UE, ci implică verificări țintite doar asupra cetățenilor din afara Uniunii Europene care sosesc din Spania.

„Sperăm să putem ridica suspendarea în curând, de îndată ce nu va mai exista niciun risc”, a declarat ministrul de externe italian, Antonio Tajani, pentru cotidianul Corriere della Sera.

Regulamentul Spațiului Schengen permite călătoriile fără pașaport în 29 de țări europene, însă statele membre pot reintroduce temporar controale la frontieră din motive de securitate sau de ordine publică.