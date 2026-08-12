Ce s-a întâmplat în Spania când eclipsa a ajuns în faza de totalitate. „Poate avem noroc până la urmă. Dacă suflăm cu toții spre el?”

În jurul orei 21:32, ora României, persoanele aflate în Insulele Baleare, un arhipelag din estul Spaniei, au putut vedea cum Soarele este acoperit complet de Lună. New York Times a surprins câteva dintre reacțiile persoanelor care au mers acolo să vadă mult așteptatul eveniment astral.

Când eclipsa a ajuns în faza de totalitate, lumea a izbucnit în urale, iar bărcile au început să claxoneze în largul mării, a povestit Jesse McKinley, reporter New York Times aflat la Deia, pe insula Mallorca.

„Dacă suflăm cu toții spre el?”

Pe plaja din Ibiza, în același arhipelag, Soarele a fost la un moment dat acoperit de un nor, a spus Roser Toll Pifarré, care a relatat de la Sant Antoni, din zona nordică a insulei spaniole.

În timp ce privea norul, Elisabet Marín, în vârstă de 77 de ani, a afirmat: „Poate avem noroc până la urmă. Dacă suflăm cu toții spre el?”.

„Astfel de lucruri se întâmplă”, a declarat Roy Clarke, în vârstă de 41 de ani, care și-a cumpărat din ianuarie biletul pentru a veni în Ibiza din nordul Angliei.

Bărbatul încercat un aparat foto nou, pe care l-a primit cadou de Crăciun. A venit cu trepiedul și obiectivul de mari dimensiuni special pentru acest moment.

S-a instalat pe o porțiune de teren deschis, iar turiștii din zonă îl întrebau dacă pot arunca o privire prin vizorul aparatului său, care a fost setat pentru a surprinde un time-laps.

Clarke a precizat că nu intenționează să facă nimic deosebit cu imaginile.

„Sunt doar pentru mine”, a spus el.