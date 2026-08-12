Eclipsa de soare din 12 august. La ce oră începe și în ce orașe ale României se va vedea cel mai bine. Unde nu va fi vizibilă eclipsa – HARTĂ

Miercuri seară are loc cel mai important eveniment astronomic al anului – eclipsa totală de Soare, care se va vedea cel mai bine din Spania și din regiuni din nordul Rusiei, Oceanul Arctic, Groenlanda și Islanda. În România, eclipsa de Soare va fi vizibilă parțial, în nord-vestul țării.

O eclipsă de Soare are loc atunci când Luna trece direct între Pământ și Soare, ceea ce face ca Luna să arunce o umbră asupra Pământului. Observatorii văd o eclipsă totală de Soare atunci când lumina Soarelui este blocată complet de Lună, ceea ce înseamnă că se află în umbra propriu-zisă a Lunii. O eclipsă parțială de Soare înseamnă că doar o parte din lumină este blocată, ceea ce înseamnă că se află în penumbra Lunii.

La ce oră se va vedea în România eclipsa de soare

În România, acoperirea maximă a Soarelui se va produce în nord-vestul țării, fiind de aproximativ 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate.

Vizibilitatea eclipsei din august 2026 in Romania. Procentele indica gradul de acoperire (sursa foto Adrian Sonka)

Eclipsa va începe în jurul orei 20:20 și va avea punctul în preajma momentului de apus al Soarelui. Durata de observare va fi de maximum 26 de minute în zona de nord-vest a țării, conform Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Locurile din România din care se va vedea cel mai bine eclipsa de Soare

Locuitorii din nord-vestul țării vor avea ocazia să urmărească cel mai bine spectacolul astronomic din seara de 12 august 2026, arată harta publicată de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București.

Locul de unde eclipsa se va vedea cel mai bine în România este Beba Veche, o localitate din județul Timiș care este menționată și în manualele de geografie, fiind cea mai vestică așezare din țară.

Astronomul Adrian Șonka a scris că la Beba Veche Soarele va fi acoperit în proporție de 38%. Eclipsa începe acolo la 20:24 și se va termina la 20:53, când apune Soarele.

În câteva orașe din vestul țării gradul de acoperire trece de 30%. Este vorba despre Oradea, Satu Mare, Arad, Salonta. Maximul eclipsei va fi în acele zone cu doar 3-4 minute înainte de apusul Soarelui.

Gradul de acoperire va fi de peste 20% în Timișoara, Baia Mare, Cluj-Napoca.

La ce oră va fi maximul eclipsei în locurile unde se va vedea cel mai bine din România

Carei: 20.45

Oradea: 20.45

Satu Mare: 20.43

Arad: 20.46

Marghita: 20.44

Eclipsa de Soare din 12 august nu va fi vizibilă din București și nici din Dobrogrea și din zone întinse din Muntenia și Moldova. Dacă în vest Soarele va fi acoperit în proporție de peste 30%, la Brașov acoperirea va fi de sub 3%, la fel și la Câmpina, Pitești sau Onești.

Ultima eclipsă totală de Soare care a fost vizibilă din România a fost cea din 1999. Următoarea va fi abia în 2081.

Eclipsa de Soare din 12 august. De unde se va vedea cel mai bine în Europa

Totalitatea Eclipsei de Soare va fi vizibilă în nordul Spaniei și într-o mică zonă din nord-estul Portugaliei, fenomenul producându-se foarte aproape de momentul apusului.

Presa internațională a scris că mii de oameni au venit din toată lumea pentru a observa eclipsa în cele mai bune locuri din nordul Spaniei.

Harta eclipsei din 12 august, FOTO: Agenția Spațială Europeană (ESA)

Va fi totalitate în orașe din Europa precum Valencia, Leon, Zaragoza, La Coruna și Palma de Mallorca. În alte câteva mari orașe europene, Soarele va fi acoperit în proporție semnificativă, arată datele NASA. La Barcelona, acoperirea va fi de 99%, la fel ca la Madrid, la Lisabona de 95%, la Dublin de 94%, la Paris de 92%, la Londra de 91%, iar la Berlin de 85%, la fel ca la Viena.

O hartă detaliată pentru Spania a fost publicată de Agenția Spațială Europeană.

Harta benzii de totalitate in Spania (sursa Agentia Spatiala Europeana)

Punctul de maximă durată a totalității se află în Atlanticul de Nord, nu departe de coasta vestică a Islandei. În această regiune, Soarele va fi acoperit complet timp de peste două minute.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Cum se poate observa în siguranță

Potrivit specialiștilor, eclipsa poate fi observată fără instrumente astronomice.

„Puteți privi spre Soare, în siguranță, folosind un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai bun filtrul este Mylar, ce poate fi găsit de la magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi și ochelari de eclipsă, dar nu ochelari de Soare”, spun reprezentanții Observatorului Astronomic din București.

Aceștia atrag atenția însă și asupra pericolelor la care se expun pasionații de fenomene astronomice.

„Cei ce au un instrument astronomic trebuie să fie foarte foarte precauți în observarea eclipsei pentru că orice mișcare greșită duce la orbire. Dacă nu aveți filtre speciale NU observați eclipsa prin instrumente astronomice”, au adăugat experții.