Catherine MacGregor, directoarea generală a Engie, a respins planurile candidatului prezidențial anticapitalist Jean-Luc Mélenchon de a renaționaliza grupul energetic, în cadrul unei cine la care au participat marți seara liderul stângii radicale și reprezentanți ai elitei de afaceri din Franța, transmite Reuters.

MacGregor a declarat miercuri pentru postul de radio France Inter că cina s-a desfășurat într-un spirit de dialog, în pofida dezacordurilor privind planurile lui Mélenchon referitoare la Engie, companie în care statul deține o participație de 23%, după ce în trecut a avut controlul integral asupra acesteia.

„Nu este nevoie să naționalizăm Engie pentru ca Engie să investească în Franța, să dezvolte energiile regenerabile și să aibă grijă de stocurile sale”, a declarat aceasta.

Mélenchon este considerat principalul candidat al stângii la alegerile prezidențiale din Franța, programate pentru primăvara viitoare. Printre ceilalți lideri de afaceri prezenți la cină s-au numărat Patrick Pouyanné, directorul general al TotalEnergies, Bernard Arnault, directorul general al LVMH, și Jean-Dominique Senard, președintele Renault, potrivit cotidianului francez Le Figaro.

Cu o avere de 131 de miliarde de dolari, Arnault este cel mai bogat om din Franța și a fost timp o perioadă îndelungată cel mai bogat om din Europa. El a fost depășit recent de Amancio Ortega, magnatul spaniol din domeniul retail-ului.

MacGregor a spus că au fost discutate și chestiuni de politică externă, fără a oferi însă detalii.

Liderul stângii radicale din Franța vorbește de un „compromis” cu marile companii

Mélenchon, care a vorbit marți la un protest împotriva creșterii costului vieții, a declarat că a participat la cină deoarece fusese invitat.

„Trebuie să vedem ce fel de compromis putem găsi între oameni ca ei – care sunt, știți, radicalizați politic până în măduva oaselor – și oameni ca mine, care au un program și intenționează să îl respecte”, a spus acesta.

Reprezentanții Franței Nesupuse (La France Insoumise), partidului lui Mélenchon, au refuzat să comenteze. TotalEnergies a confirmat că Pouyanné a fost prezent. În trecut, acesta a făcut declarații privind importanța dialogului cu partidele extremiste.

Sondajele de opinie arată că Mélenchon are șanse considerabile să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, însă ar urma să piardă în fața liderului extremei drepte, Marine Le Pen.

Promisiunile făcute de Jean-Luc Mélenchon pentru a ajunge președintele Franței

Mélenchon a declarat că, dacă va ajunge la putere, va abroga reforma pensiilor promovată de președintele Emmanuel Macron și va restabili posibilitatea pensionării la vârsta de 60 de ani pentru persoanele care au muncit timp de 40 de ani.

De asemenea, acesta intenționează să majoreze salariul minim, să plafoneze anumite prețuri și să elimine treptat energia nucleară, în favoarea unor surse de energie exclusiv regenerabile.

Liderii mediului de afaceri au participat, de asemenea, la o cină cu Marine Le Pen, care a fost tensionată pe alocuri din cauza euroscepticismului acesteia și a planurilor de a anula la rândul ei reforma pensiilor adoptată de Macron.

MacGregor, care a participat și la acea cină, a criticat planurile lui Le Pen în domeniul energiei. Acestea includ retragerea Franței de pe piața europeană a energiei electrice, desființarea autorității independente de reglementare în domeniul energiei și oprirea dezvoltării surselor de energie regenerabilă.