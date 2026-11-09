Omul care vrea să retragă Franța din NATO e tot mai aproape de finala prezidențială cu Marine le Pen. Ce spune cel mai nou sondaj

Liderul de extremă stânga din Franța nu a fost afectat de atacurile guvernului, pe fondul protestelor din ultimele săptămâni, și își consolidează locul doi în vederea alegerilor prezidențiale din primăvara anului viitor, potrivit unui nou sondaj Harris Interactive.

Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon continuă să ocupe primele locuri în preferințele francezilor înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie-mai 2027, cu un avantaj clar pentru Le Pen.

Candidata grupării de extrema dreaptă Adunarea Națională (RN) este creditată cu 34–36% din intențiile de vot în primul tur de scrutin, arată sondajul Harris Interactive publicat luni.

Le Pen îl devansează cu mult pe candidatul stângii radicale, care ar aduna între 18 și 19%.

Édouard Philippe scade

În schimb, primarul orașului Le Havre, Édouard Philippe, care la un moment dat se afla la egalitate cu Jean-Luc Mélenchon în cursa pentru calificarea în turul al doilea, este acum cu mult în urma acestuia.

Cu 11-14% din voturi, el se află acum la o distanță de cinci până la șapte puncte față de Mélenchon.

Și candidatul social-democrat Raphaël Glucksmann este în ușoară scădere, cu 11-13% din intențiile de vot.

Programul lui Mélenchon

Poziția lui Mélenchon în sondaje sugerează că acesta nu a fost afectat de protestele din ultimele săptămâni și de atacurile pe această temă lansate asupra sa de guvern și de candidații de dreapta și de extrema dreaptă.

Partidul său, Franța Nesupusă (LFI), a prevăzut în programul său oficial, publicat vineri, ieșirea țării din NATO.

„Retragerea imediată din comandamentul integrat al NATO și, ulterior, în etape, din organizația însăși. Respingerea contribuției cerute de Statele Unite, reprezentând 5% din PIB, destinată cheltuielilor de apărare”, se arată în programul de 222 de pagini al LFI.

Franța condusă de Mélenchon ar continua să ofere asistență țărilor din Uniunea Europeană în conformitate cu tratatele UE, se mai precizează în document.

Zilele trecute, Mélenchon a fost acuzat de guvernul francez că s-a transformat „în purtătorul de cuvânt al Kremlinului” după ce a afirmat că este necesară o consultare a populației din Donbas – regiunea din estul Ucrainei ocupată în mare parte de ruși – cu privire la viitorul acesteia.

Concurență la centru-dreapta

Una dintre informațiile noului sondaj al institutului Harris este scăderea lui Édouard Philippe, unul dintre candidații cu șanse în fața lui Marine le Pen.

Presat de numeroși actori de centru și dreapta să accepte ideea unor alegeri primare, Philippe a reușit în același timp să se distanțeze de majoritatea concurenților săi, dar pare să se confunte cu o provocare, în persoana lui David Lisnard, conservator, lider al partidului Nouvelle Énergie și primar al orașului Cannes.

Lisnard, care a înregistrat o evoluție pozitivă în sondaje în ultimele săptămâni, este creditat cu 9% din voturi, la trei puncte în urma lui Philippe (12%) atunci când acesta din urmă este candidat, și la egalitate cu Gabriel Attal (Renaissance) atunci când acesta reprezintă tabăra macronistă (în ambele cazuri, Bruno Retailleau fiind, de asemenea, candidat).

Marine Le Pen câștigă detașat în turul II

În turul al doilea, Marine Le Pen ar câștiga detașat, indiferent de adversar, dar victoria sa ar fi cea mai categorică în fața lui Jean-Luc Mélenchon (68% din voturi față de 32%).

În fața lui Édouard Philippe, candidata de extremă dreaptă ar obține 58% din voturi și în fața lui Raphaël Glucksmann ar aduna 60%.

Acest sondaj a fost realizat online în perioada 3-5 noiembrie pe un eșantion de 2.101 de persoane înscrise pe listele electorale, reprezentativ pentru populația franceză cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare se situează între 1 și 2,3 puncte.