Ce s-ar fi întâmplat dacă unul dintre marii scriitori ai omenirii nu ar fi murit pe scenă? Franța a folosit AI să răspundă unei dileme vechi de secole

Care ar fi putut fi următoarea piesă de teatru a lui Molière dacă dramaturgul francez din secolul al XVII-lea nu ar fi murit după ce s-a prăbușit pe scenă în timpul reprezentației comediei „Bolnavul închipuit”? Este o întrebare la care cercetători, artiști și o companie de inteligență artificială din Franța s-au asociat pentru a răspunde, relatează Reuters.

Rezultatul este „L’Astrologue ou les Faux Presages” (Astrologul sau Prezicerile False), o comedie care va avea premiera anul viitor la Palatul Versailles, acolo unde Ludovic al XIV-lea, protectorul lui Molière, își avea curtea regală cu secole în urmă.

„Ceea ce ne-am gândit a fost să încercăm să recreăm puțin din procesul creativ al lui Molière folosind instrumentele actuale de inteligență artificială”, a declarat pentru Reuters Hugo Caselles-Dupre, cercetător în utilizarea AI pentru creație artistică, implicat în proiect.

Molière are un statut de legendă în Franța

Molière este un simbol național în Franța, fiind atât de apreciat încât unii merg până la a afirma că limba franceză este „limba lui Molière”. Piesele sale caracterizate prin satiră și comentariu social sunt predate pe scară largă în liceele franceze și jucate în teatre din întreaga lume francofonă.

În ciuda protecției oferite de Ludovic al XIV-lea, Molière a trăit ani de-a rândul în probleme și a murit de epuizare la vârsta de 51 de ani, lăsându-și admiratorii să se întrebe cine ar fi fost următoarea sa țintă.

Potrivit proiectului „Molière Ex Machina”, susținut de compania franceză de inteligență artificială Mistral AI, următoarea sa satiră ar fi putut viza astrologii.

„Am căutat să vedem ce fel de piesă ar fi putut scrie. Unul dintre subiectele pe care le aborda, dar subtil împletit în mai multe dintre celelalte lucrări ale sale, este astrologia”, a explicat Mickael Bouffard, istoric de artă și regizor al piesei.

Statuie a lui Molière, FOTO: Doris Poklekowski / akg-images / Profimedia

Ce a ieșit din proiectul derulat cu ajutorul inteligenței artificiale

Intriga piesei create în cadrul proiectului se învârtește în jurul lui Géronte, un burghez ușor de păcălit. Acesta cade victimă unui astrolog care plănuiește să o căsătorească pe fiica sa cu un escroc, creator de peruci, în ciuda faptului că aceasta iubește un alt bărbat.

Modelul de inteligență artificială care a generat piesa nu a fost lăsat să funcționeze complet autonom. Producția a fost ajustată de cercetători și specialiști care au corectat inexactitățile istorice și alte detalii. Însă modelul a oferit cercetătorilor o înțelegere mai profundă a meșteșugului lui Molière, la mai bine de 350 de ani de la moartea sa.

„Am învățat lucruri despre Molière pe care le ratasem, pentru că sunt atât de împrăștiate în opera sa”, a spus Bouffard.