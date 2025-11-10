Ce să mănânci și ce să bei înainte de vaccinul antigripal. Recomandările specialiștilor

Pentru cei care se tem de amețeli sau de o eventuală lipotimie în timpul vaccinării, hidratarea corectă și o gustare ușoară înainte de procedură pot fi de ajutor. FOTO: Shutterstock

Hidratarea corectă și un mic dejun echilibrat pot preveni senzația de leșin în timpul vaccinării, iar alimentele bogate în antioxidanți sprijină răspunsul imun după administrarea serului. Mai mulți specialiști au detaliat ce alimente și băuturi te ajută să treci mai ușor peste efectele secundare minore ale vaccinului antigripal.

Vaccinarea antigripală anuală este cea mai eficientă metodă de prevenție a gripei și a complicațiilor asociate acesteia. Toate organizațiile internaționale de sănătate recomandă imunizarea în fiecare toamnă. Cu toate acestea, multe persoane se tem încă de potențialele efecte secundare ale serului sau sunt pur și simplu anxioase din cauza acelor.

De ce apar efectele secundare la vaccinul antigripal

Efectele secundare obișnuite ale vaccinului antigripal, cum ar fi febra ușoară, durerile de cap, durerile musculare și greața, sunt, de fapt, semne că vaccinul funcționează. Aceste reacții sunt anticipate deoarece sistemul imunitar învață să recunoască și să combată virusul gripal, iar acest proces poate provoca răspunsuri inflamatorii ușoare și trecătoare.

Pentru unele persoane, teama de ace sau stresul legat de procedură poate declanșa leșinul în timpul vaccinării. Patricia A. Stinchfield, asistentă medicală specializată în pediatrie, în SUA, susține că o gustare și un pahar cu apă înainte de vaccinare reduc riscul acestor episoade asociate anxietății.

Iată, mai jos, ce alte strategii ajută organismul să răspundă mai bine la vaccinare.

Hidratarea, extrem de importantă

Pentru cei care se tem de amețeli sau de o eventuală lipotimie în timpul vaccinării, hidratarea corectă și o gustare ușoară înainte de procedură pot fi de ajutor. Michelle Routhenstein, nutriționist specializat în cardiologie preventivă la EntirelyNourished, din SUA, a subliniat că aceste măsuri simple stabilizează circulația sângelui și nivelul de energie.

„Pentru a preveni amețeala și disconfortul, hidratează-te bine și consumă o gustare ușoară și echilibrată înainte de vaccinul antigripal. Apa sau ceaiul din plante mențin volumul sanguin și reduc riscul de leșin,” a precizat Michelle Routhenstein.

Ideea este susținută și de inginerul genetician Şebnem Ünlüişler, șefa departamentului de cercetare a longevității la London Regenerative Institute din UK, care atrage atenția că deshidratarea, chiar și în forme ușoare, poate intensifica amețeala. O băutură cu electroliți poate fi o variantă utilă.

Medicul de familie Jonathan Yadlosky din SUA, recomandă creșterea aportului de lichide cu aproximativ jumătate de litru pe zi începând cu câteva zile înainte de vaccin. O astfel de ajustare, alături de un meniu echilibrat, pregătește organismul pentru o experiență mai confortabilă la vaccinare și reduce disconfortul imediat după administrare.

Gustarea înainte de vaccin

Specialiștii insistă și asupra importanței stabilizării glicemiei înainte de vaccinare, mai ales pentru cei predispuși la amețeli sau anxietate.

„O gustare care combină proteine și carbohidrați complecși, de exemplu o banană cu unt de arahide, menține nivelul glicemiei constant și reduce riscul de slăbiciune sau amețeală în timpul și după administrarea vaccinului,” a detaliat nuriționista Michelle Routhenstein.

Şebnem Ünlüişler recomandă opțiuni precum iaurtul cu ovăz sau pâinea integrală cu o sursă de proteine. „Din perspectiva mea, modul în care mâncăm poate influența felul în care organismul tolerează vaccinarea. Nu modificăm eficacitatea serului, dar alegerea alimentelor potrivite poate face ca reacțiile obișnuite să fie mai ușor de gestionat,” a adăugat specialista în genetică.

Asistenta Patricia Stinchfield recomandă să ai la tine o gustare și o sticlă de apă la programarea pentru vaccin, pentru a le consuma chiar înainte, dacă simți că te ajută.

Alimentele antiinflamatorii pregătesc sistemul imunitar

Potrivit nutriționistei americane Lauren Manaker, consumul de alimente cu proprietăți anti-inflamatorii cu câteva zile înainte de vaccinare poate ajuta organismul să gestioneze mai ușor oboseala sau durerile de cap care apar uneori după vaccin. Un studiu publicat în 2022, care a analizat legătura dintre profilul inflamator al dietei și frecvența ori intensitatea migrenelor, confirmă această teorie.

Așadar, mesele din zilele premergătoare vaccinării pot fi construite simplu, folosind cât mai multe culori naturale în farfurie. Fructele și legumele variate conțin o combinație concentrată de fibre, vitamine și antioxidanți, elemente utile pentru reglarea inflamației și susținerea răspunsului imun. În plus, au un conținut ridicat de apă, ajutând la menținerea hidratării, un aspect important atât înainte, cât și după administrarea vaccinului.

Ce să mănânci după vaccinul antigripal

După administrarea vaccinului, organismul începe să proceseze antigenele și să producă anticorpi.

„După vaccinarea antigripală, sistemul imunitar inițiază un răspuns inflamator pentru a procesa antigenele vaccinului, urmat de formarea anticorpilor de către celulele B pentru a oferi protecție împotriva virusului. Acest proces implică stres oxidativ și inflamație ca parte a activării imune și dezvoltării celulelor cu memorie, care sunt esențiale pentru imunitatea eficientă, dar pot provoca temporar un dezechilibru în organism,” a completat specialista în nutriție Elena Rolt.

Anumite categorii de nutrienți pot ajuta organismul în această perioadă. Proteinele susțin producția de anticorpi și funcționarea celulelor imune, beta-glucanii și fibrele participă la reglarea răspunsurilor imune, probioticele contribuie la echilibrul microbiotei care influențează imunitatea sistemică, iar vitamina C limitează daunele oxidative și sprijină activitatea celulelor implicate în apărare.

Masa ideală post-vaccin

Pentru a sprijini procesele imune declanșate după vaccinare, Elena Rolt propune o masă care să aducă într-o singură farfurie o parte dintre nutrienții menționați anterior. Specialista în nutriție recomandă o supă de pui cu proteine ușor digerabile, completată cu usturoi, ceapă, morcovi sau broccoli și ciuperci, o sursă naturală de beta-glucani. La acestea pot fi adăugate băuturi pe bază de fructe de pădure, precum ceaiul de merișoare sau cătină cu miere de manuka, care furnizează vitamina C și polifenoli, compuși ce pot tempera inflamația și stresul oxidativ.

„Această combinație ajută la susținerea recuperării sistemului imunitar, reduce potențialele efecte secundare și optimizează răspunsul organismului la vaccinul antigripal,” a menționat Elena Rolt.

Nutriționista completează lista cu alte câteva opțiuni utile, precum turmericul și peștele gras bogat în omega-3, cu proprietăți antiinflamatorii fără efect negativ asupra răspunsului adaptativ. „O dietă cu suficiente proteine, precum carne slabă, leguminoase sau tofu, oferă, de asemenea, aminoacizii necesari pentru producția de anticorpi,” a precizat specialista.

Hidratarea după vaccin

Hidratarea e importantă și după vaccinare, nu doar înainte. Elena Rolt a subliniat că un aport adecvat de lichide menține circulația sângelui la un nivel care permite transportul eficient al nutrienților și al celulelor imune implicate în formarea anticorpilor.

„Hidratarea poate reduce și severitatea efectelor secundare precum durerea de cap, oboseala și durerile musculare, în timp ce ajută organismul să-și regleze temperatura. Scopul este să menținem un mediu intern stabil, în care sistemul imunitar poate lucra eficient. Hidratarea, alimentația echilibrată și aportul de compuși cu efect antiinflamator fac experiența vaccinării mai ușor de tolerat și oferă organismului resursele necesare pentru a obține un răspuns protector,” a subliniat Elena Rolt.

Alimente utile în caz de greață

Greața este un efect secundar rar și, atunci când apare după vaccinul antigripal, are de obicei o durată scurtă. Disconfortul poate apărea ca urmare a activării imune sau a unei ușoare creșteri a temperaturii. Patricia A. Stinchfield, recomandă să ai la îndemână câteva alimente blânde, astfel încât stomacul să nu fie suprasolicitat în primele ore după apariția simptomului.

Unele persoane tolerează mai bine alimentele cu conținut redus de grăsimi în această perioadă. De aceea, variante precum piureul de cartofi, o felie subțire de pâine prăjită sau câteva felii de măr copt pot fi opțiuni potrivite până când senzația de greață se ameliorează. Dacă apare ușoară amețeală asociată, se recomandă menținerea hidratării și evitarea efortului pentru câteva ore, până la stabilizarea stării generale.

Probiotice și prebiotice pentru flora intestinală

Deși cercetările continuă, Lauren Manaker menționează că alimentația care susține microbiota intestinală ar putea influența într-o anumită măsură eficiența vaccinului antigripal.

Se recomandă consumul constant de fructe, legume, cereale integrale, iaurt, kefir și alimente fermentate precum kimchi, varză murată sau kombucha, care încurajează dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin.