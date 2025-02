Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a prezentat un set de măsuri pentru a atrage tinerii de 18-24 de ani să se înroleze în armata pentru un termen de un an.

Printre măsuri se numără un salariu anual de un milion de hrivne, adică aproximativ 24 de mii de dolari (2 mii de dolari pe lună), acces la studii universitare gratuite și credite pentru locuință cu 0%. Salariul mediu net lunar în Ucraina este de 439 euro.

Autoritățile speră astfel să atragă mai mulți recruți. Volodimir Zelenski a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că propunerea a fost elaborată în colaborare cu experți militari respectați, este un contract experimental, iar propunerea oficial va fi prezentată cu toate detalii în următoarele zile.

„În zilele următoare, toate detaliile vor deveni oficiale. Unul dintre punctele-cheie este că o persoană va putea câștiga 1 milion de hrivne ucrainene (echivalent 24.000 de dolari – n.r.) pe parcursul unui an.

În plus, după un an de serviciu, tinerii vor avea posibilitatea de a se înscrie într-o instituție de învățământ superior fără examene de admitere, cu toate costurile acoperite integral de stat. În plus, vor exista condiții ipotecare speciale la o rată a dobânzii de 0%, statul acoperind toate plățile dobânzilor”, a declarat Zelenski.

Armata ucraineană se confruntă cu lipsa de resurse umane, în condițiile în care numărul soldaților ruși este mai mare. La sfârșitul anului trecut, în presa au apărut declarațiile unor surse din administrația americană, care susțineau că Ucraina trebuie să ia în considerare scăderea la 18 ani a vârstei pentru mobilizarea în armată, astfel încât să asigure efectivele necesare pe front în războiul cu Rusia.

Astfel, sursele Reuters afirmau că trupele ruse sunt mai numeroase şi mai bine echipate înaintează în estul Ucrainei şi recuperează din terenul pierdut în regiunea rusă de graniţă Kursk. Despre epuizarea resurselor în armata ucraineană scria încă acum un an Washington Post. Sursele publicației susțineau că “oamenii aflați pe front sunt epuizați și au moralul scăzut”.