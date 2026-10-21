Ce șanse dă Traian Băsescu pentru Guvernul Luca Niculescu. „Cei din PSD sunt specialiști în a crea crize”

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat PSD, dar consideră că șansele Guvernului Luca Niculescu țin, în primul rând, de conținutul înțelegerilor făcute de premier cu PNL și UDMR.

Întrebat, miercuri, la B1 TV, ce șanse îi dă lui Luca Niculescu la conducerea unui guvern din care face parte PSD, fostul șef al statului a explicat: „După părerea mea, cu mult tact, va reuși, pentru că și miniștrii PSD sunt conștienți de dezastrul care poate urma din punct de vedere electoral și nu numai, economic, dezastrul care poate urma dacă nu se mișcă înainte, dacă nu se vede ceva din promisiunile lor în deciziile care se vor lua în perioada următoare”.

Traian Băsescu i-a acuzat pe social-democrați că „sunt maeștri în destabilizat țara”.

„Deci dacă au vreo specialitate certă, cei din PSD au specialitatea de a destabiliza țara. Vă aduc aminte că împreună cu PNL au băgat țara în criză în 2008, când era și criză globală, și au trebuit luate măsuri dure, 2009-2010. Au mers la suspendarea președintelui în 2007, altă criză. Altă suspendare, în 2012. Și situația de azi, care se datorează domnului Ciolacu, în principal, premierului PSD de până acum câteva luni. Deci sunt specialiști în a crea crize și nu știu să scoată țara din crizele în care o bagă”, a continuat fostul președinte.

„Riscul eu îl văd în aceste înțelegeri făcute de premier cu partidele din opoziție”

Traian Băsescu a fost întrebat dacă, în opinia lui, Guvernul Luca Niculescu va rezista până la alegerile parlamentare din 2028 sau mai degrabă va cădea după șase luni.

„Sincer să fiu, depinde de angajamentele pe care și le-a luat premierul. Din câte știți și ce știu și eu, ce știm toți este că au existat niște condiționalități convenite între premier și liberali, între premier și UDMR. Nu știm care e conținutul lor, dar aici văd eu zona de risc, ca la un moment dat PNL, USR, UDMR să spună, «domnule premier, nu ți-ai respectat cuvântul, punem moțiune de cenzură», și AUR va fi cel care va decide căderea Guvernului sau nu. Riscul eu îl văd aici, în aceste înțelegeri făcute de premier cu partidele din opoziție”, a explicat fostul președinte.