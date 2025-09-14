Ce scrie The Guardian despre intrarea dronei rusești în România. Localitatea amintită

Locul unde ar fi pătruns drona rusească, în 13 septembrie 2025

Cotidianul britanic The Guardian dedică, în deschiderea de duminică a site-ului, un material amplu despre pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian al României, sâmbătă, în timpul unui atac asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

„România a devenit cel mai recent stat membru NATO care a raportat o incursiune a unei drone în spațiul său aerian, Polonia trimițând avioane ca răspuns la noi atacuri ale dronelor rusești chiar peste graniță, în Ucraina”, scriu jurnaliștii britanici.

The Guardian citează anunțul făcut de Ministerul român al Apărării, potrivit căruia România a trimis două avioane de vânătoare F-16 pentru a monitoriza situația.

Avioanele „au detectat o dronă în spațiul aerian național” și au urmărit-o până când „a dispărut de pe radar” în apropierea localității Chilia Veche, a transmis ministerul.

Comuna Chilia Veche, din județul Tulcea, se află chiar lângă Dunăre. Comuna numără aproximativ 1.800 de locuitori, iar cei mai mulţi dintre aceştia sunt în vârstă, spunea în 2023 primarul comunei, Alexandru Timur Ciauş.

Locul unde ar fi pătruns drona rusească, în 13 septembrie 2025

Avertismentul lui Zelenski

The Guardian amintește și de declarațiile făcute de președintele ucrainean Volodimir Zelenski după incidentul din România.

Liderul ucrainean a avertizat că Rusia își extinde în mod deliberat operațiunile cu drone și că Occidentul trebuie să răspundă cu sancțiuni mai dure și o cooperare mai strânsă în domeniul apărării.

Ultimele incursiuni ale dronelor au fost „o extindere evidentă a războiului Rusiei”, a spus Zelenski. „Armata rusă știe exact încotro se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer”, a adăugat acesta.

„Nu așteptați zeci de «shaheds» și rachete balistice înainte de a lua decizii definitive”, a avertizat Zelenski, referindu-se la dronele Shahed de proiectare iraniană pe care le folosește Rusia.

Anterior, la Washington, președintele american Donald Trump a declarat că este gata să impună sancțiuni majore Rusiei – imediat ce toate națiunile NATO vor face același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol rusesc.

Ce s-a întâmplat în Polonia

Tot sâmbătă, Polonia a anunțat că ea și aliații săi NATO „au desfășurat elicoptere și aeronave când dronele rusești au lovit Ucraina nu departe de granița sa”, remarcă The Guardian.

Pe fondul amenințării reprezentate de drone, „aeronavele poloneze și aliate operează în spațiul nostru aerian, iar sistemele de apărare aeriană și de recunoaștere radar de la sol au atins cel mai înalt nivel de alertă”, a anunțat comandamentul militar polonez, într-un comunicat pe X.

Spre seară, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat că alerta maximă a fost ridicată, avertizând în același timp: „Rămânem vigilenți”.

Autoritățile poloneze au precizat că aceste acţiuni au fost „de natură preventivă”, după ce, în urmă cu patru zile, spaţiul aerian polonez a fost încălcat de drone ruseşti, în timp ce Rusia ataca Ucraina. Polonia a doborât aceste drone, cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO.

„Polonia și țările sale membre NATO au fost în gardă de când Varșovia a anunțat că aproape 20 de drone rusești au intrat în spațiul său aerian în noaptea de marți spre miercuri”, notează The Guardian.

În timp ce Rusia neagă că a vizat Polonia, mai multe țări europene, inclusiv Franța, Germania și Suedia, și-au intensificat sprijinul pentru apărarea spațiului aerian polonez ca răspuns.

Secretarul de stat american Marco Rubio și-a exprimat sâmbătă îngrijorarea cu privire la incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez, dar a încercat să pună la îndoială ideea că Polonia a fost vizată în mod deliberat.

„Fără îndoială: dronele au fost lansate intenționat. Întrebarea este dacă dronele au fost vizate în mod specific pentru a intra în Polonia”, a spus Rubio. Dacă se dovedește că a fost deliberat, „atunci, evident, situația va fi… extrem de escaladată”, a declarat el reporterilor la Washington.