Polonia ridică avioane militare și închide un aeroport, ca măsură „preventivă” în contextul atacurilor rusești cu drone în Ucraina

Avioane militare poloneze şi aliate au fost desfăşurate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza unei ameninţări cu atacuri cu drone în Ucraina învecinată, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis, au anunțat autorităţile poloneze, conform Reuters.

Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a explicat că avioanele au participat la o operaţiune în apropierea graniţei cu Ucraina „pentru a asigura securitatea spaţiului nostru aerian”, la trei zile după ce Polonia a doborât drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian.

„Aceste acţiuni sunt de natură preventivă şi vizează securizarea spaţiului aerian şi protejarea cetăţenilor, în special în zonele adiacente zonei ameninţate”, a precizat Comandamentul într-un comunicat. Acesta nu menționează nicio încălcare recentă a spaţiului aerian polonez.

În urmă cu trei zile, Polonia a anunțat că spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti, incident petrecut în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce Rusia ataca Ucraina. Polonia a doborât aceste drone, cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO. Rusia a insistat că nu a vizat Polonia.

Agenţia poloneză de navigaţie aeriană a anunţat la rândul său că aeroportul din Lublin şi o zonă controlată din jurul aeroportului au fost închise sâmbătă pentru orice operaţiuni de zbor.

Măsurile vin și în contextul în care Rusia şi Belarus desfăşoară manevre militare comune în apropiere de graniţa cu Polonia.

Dronă rusească și în spațiul aerian al României

Tot sâmbătă, România a ridicat două aeronave de luptă F-16 pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

NATO lansează operațiunea „Santinela Estică” pentru întărirea flancului de est

Vineri, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat lansarea operațiunii „Eastern Sentry” (Santinela Estică), ce presupune dislocarea în flancul estic de trupe suplimentare din Franța, Germania, Marea Britanie și Danemarca, care să asigure un răspuns rapid la eventuale noi încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei.

Anunțul vine după două zile de discuții între aliați, ca urmare a incursiunii dronelor rusești în Polonia. Potrivit lui Grynkewich, Operațiunea „Santinela Estică” este concepută să asigure un răspuns imediat la orice încălcare a teritoriului țărilor NATO.

Operațiunea va implica coordonarea și integrarea forțelor terestre și aeriene astfel încât răspunsul la amenințări să fie rapid și eficient. „Eastern Sentry va fi flexibilă și agilă. Va integra bazele aeriene și de la sol va consolida postura alianței de a proteja teritoriul aliat”, a declarat generalul american, precizând că ordinul privind lansarea operațiunii a fost deja lansat astfel încât să fie asigurată o protecție completă și integrată.