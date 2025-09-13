Trump spune că a trimis o scrisoare țărilor NATO: „Sunt gata să acționez când sunteți și voi” / Două condiții ca să lovească cu adevărat economia Rusiei

Donald Trump a spus sâmbătă că a trimis o scrisoare tuturor țărilor NATO în care le spune că este gata să impună sancțiuni dure Rusiei dacă toate țările Alianței vor face același lucru și nu vor mai cumpăra petrol rusesc.

Trump a scris pe rețeaua sa, Truth Social, că a trimis o scrisoare „tuturor națiunilor NATO”.

„După cum știți, angajamentul NATO de a câștiga a fost cu mult sub 100%, iar achiziționarea de petrol rusesc de către unele țări a fost șocantă! Acest lucru slăbește considerabil poziția dvs. de negociere și capacitatea de manevră față de Rusia”, spune președintele american.

„Sunt gata să „acționez” când sunteți și voi. Îmi spuneți doar când?”, a continuat el.

„Cred că acest lucru, plus faptul ca NATO, ca întreg, să impună taxe vamale de 50% până la 100% asupra Chinei, care să fie retrase complet după încheierea războiului Rusia – Ucraina, va fi de asemenea de mare ajutor în Încetarea acestui război mortal, dar ridicol”, a spus Trump, adăugând că Rusia are o influență mare asupra Rusiei.

„Dacă nu, îmi irosiți timpul”

În continuare, el a repetat alte afirmații ale sale, că războiul este „al lui Biden și Zelenski” și că nu ar fi avut loc dacă era el președinte.

Potrivit lui Trump, doar în ultima săptămână au murit 7.118 ucraineni și ruși, o „nebunie”, dar „dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina repede și toate aceste vieți vor fi salvate!”.

„Dacă nu, irosiți timpul meu, dar și timpul, energia și banii Statelor Unite. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!“, și-a încheiat el postarea de pe Truth Social.

Postarea vine după ce, vineri, președintele american a declarat că răbdarea sa cu Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a evocat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier rusesc.