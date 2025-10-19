Ce se află în Galeria Apollo a Muzeului Luvru. Hoții au intrat și au furat 9 bijuterii / Una a fost găsită

Galeria Apollo adăpostește ceea ce a mai rămas din bijuteriile coroanei franceze. Acestea au fost în mare parte pierdute sau vândute după Revoluția Franceză, dar unele obiecte prețioase au rămas, potrivit BBC. Bijuteriile coroanei sunt expuse aici începând din 1889, potrivit Le Figaro.

Printre piesele adăpostite acolo se numărau cele achiziționate după Revoluție pentru împăratul Napoleon, nepotul său Napoleon al III-lea și soțiile lor, împărătesele Marie-Louise și Eugenie.

Site-ul web al Luvrului menționează că cele mai prețioase obiecte din galerie erau trei diamante cunoscute sub numele de Regent, Sancy și Hortensia.

Oficialii francezi nu au spus exact ce bijuterii s-au furat. „Ancheta a început și se întocmește o listă detaliată a obiectelor furate. Dincolo de valoarea lor de piață, aceste obiecte au o valoare patrimonială și istorică inestimabilă”, a declarat ministerul de interne într-un comunicat, citat de Reuters.

Conform Le Parisien, una dintre bijuteriile furate a fost găsită în afara muzeului. Potrivit unor surse din anchetă, ar fi vorba de coroana a ultimei împărătes a Franței, Eugénie, obiect care a fost deteriorat. Ministrul francez al Culturii Rachida Dati a confirmat pe TF1 că o bijuterie a fost găsită

Ministrul francez de Interne Laurent Nuñez a declarat la Franceinfo că trei sau patru hoți au fost implicați în jaf, relatează AFP.

Ei au pătruns în muzeu din exterior folosind o scară care se afla pe un camion pentru a intra în galeria Apollo, unde s-au concentrat asupra „două vitrine”, a precizat ministrul.