Ce se întâmplă când două fenomene meteo severe se combină. Un studiu arată că efectele sunt mult mai grave decât suma lor

Episoadele în care canicula extremă și seceta se vor suprapune vor fi tot mai frecvente și mai lungi, arată un studiu climatic citat de InfoClima.ro. Riscul de incendii crește, iar producția agricolă este compromisă foarte rapid, se arată în studiul la care a contribuit și o cercetătoare din România.

Ce este un eveniment compus caniculă-secetă și de ce este așa de periculos

Studiul estimează că 28% din populația globului va fi expusă la fenomene compuse caniculă-secetă, în condițiile politicilor actuale, până în 2090. Frecvența acestor episoade va crește de 2,4 ori față de nivelurile prezente.

Mai mult, durata unui eveniment compus de tip caniculă-secetă va crește de 2,7 ori.

Pentru a avea un eveniment compus de tip caniculă-secetă trebuie să fie îndeplinite simultan două condiții.

Să fie o zi în care este mai cald decât în 90% dintre zilele înregistrate în acel loc și în acea perioadă a anului.

Precipitațiile acumulate pe o lună să indice o secetă moderată sau severă. Temperaturile extreme sunt puternic corelate cu intensificarea acestor episoade compuse.

„Combinația nu este o simplă adunare a două probleme: efectele sunt mult mai grave decât suma lor. Riscul de incendii crește exponențial, producția agricolă este compromisă într-un timp record, mortalitatea legată de căldură escaladează, iar rezervele de apă se epuizează”, explică Monica Ioniță, cercetătoare la Alfred Wegener Institute din Bremerhaven și coautoare a studiului.

Studiul este semnat de Gerrit Lohmann, Xianyao Chen și Monica Ionita și publicat în AGU (Advancing Earth and Space Science).

Regiunile tropicale și țările cu venituri mici vor fi cele mai afectate, deși contribuie cel mai puțin la emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Folosind 152 de simulări pe baza a opt modele climatice și date observaționale din surse globale, echipa de cercetători a demonstrat că emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitatea umană sunt principalul motor al acestei intensificări. Fără influența antropică, nu există nicio tendință semnificativă.