Ce se întâmplă cu analiza tezei de doctorat a ministrului Radu Marinescu. Pașii făcuți până acum de Universitatea din Craiova. „Bineînțeles că va fi chemat”

Universitatea din Craiova analizează, prin Comisia sa de Etică, dacă ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD) a plagiat în teza sa de doctorat, după cum a dezvăluit jurnalista Emilia Șercan într-o investigație publicată pe PressOne. Surse din instituție au spus pentru HotNews că ministrul o să fie chemat la una dintre ședințele Comisiei de Etică pentru a-și exprima punctul de vedere asupra acuzațiilor. Invitația nu a fost făcută încă și nici nu e clar, în acest moment, dacă ministrul va da curs.

Comisia de Etică a Universității din Craiova a anunțat oficial în 16 ianuarie că analizează teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, la cinci zile de când jurnalista Emilia Șercan a scris în PressOne că a descoperit 140 de pagini (adică mai mult de jumătate) de conținut copiat în lucrarea ministrului.

HotNews a discutat cu mai multe persoane apropiate de analiza Comisiei de Etică pentru a afla ce pași s-au făcut până acum, la o lună de când ancheta internă a fost deschisă. Persoanele cu care am discutat și-au dorit să nu le fie menționat numele, având în vedere subiectul și faptul că încă nu a fost dată o decizie finală asupra tezei de doctorat.

„Suntem departe de a ajunge la o concluzie”, au declarat surse din Comisia de Etică.

Membrii Comisiei analizează și discută în acest caz două sesizări pe care le-au primit, înregistrate cu numerele 56/13.01.2026 și 76/14.01.2026. Cele două sesizări vizează acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Radu Marinescu, conform surselor HotNews. Procedural, după ce au primit cele două sesizări, membrii Comisiei au deschis „dosarul de analiză”, pentru a lua o decizie privind acuzațiile.

Cât poate dura analiza

Nu este clar cât va dura analiza Comisiei. Acest lucru depinde de mai mulți factori, au explicat sursele, care au adăugat că, de exemplu, orice neînțelegere între membri poate îngreuna avansarea anchetei.

HotNews a analizat sesizările primite în trecut de Comisia de Etică a Universității din Craiova. Într-o situație similară, în anul 2025, Comisia a fost sesizată despre un posibil caz de plagiat în luna mai. Decizia finală a Comisiei, prin care se preciza că acuzațiile de plagiat nu se dovedesc, a venit 7 luni mai târziu, în luna decembrie 2025.

De la decizia din 16 ianuarie de a analiza teza de doctorat a ministrului Marinescu și până acum Comisia de Etică a Universității Craiova a fost convocată de șase ori în ședințe pentru a analiza cazul și a vedea ce pași viitori trebuie făcuți, conform surselor HotNews.

Radu Marinescu va fi chemat la una dintre ședințe

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, va fi chemat la un moment dat și la una dintre ședințele Comisiei de Etică, pentru ca membrii forului să audă și poziția sa.

„Bineînțeles că va fi chemat”, au transmis sursele HotNews.

Contactat de HotNews, ministrul Radu Marinescu nu a transmis dacă va accepta invitația de a participa la una dintre ședințele Comisiei de Etică care analizează teza sa de doctorat.

Radu Marinescu neagă acuzațiile de plagiat

Radu Marinescu a reacționat la investigația din PressOne publicată de jurnalista Emilia Șercan în care este acuzat că a plagiat masiv lucrarea de doctorat, ministrul Justiției afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată „De ce acum? De ce eu?”, Radu Marinescu afirma că articolul este unul „defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate”.

El a acuzat că articolul „insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de Ministerul Justiției cu doar câteva zile în urmă (a propos de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft.”

„Dna jurnalist Sercan Emilia ma acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!”, a scris ministrul, adăugând că a absolvit ca șef de promoție Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova și a profesat ca avocat timp de 30 de ani.

Între timp, Marinescu va face propunerile pentru șefii marilor parchete

Președintele Nicușor Dan va avea ultimul cuvânt în numirea șefilor de parchete, însă propunerile vor fi făcute de ministru Justiției, Radu Marinescu.

Propunerile vor fi făcute de Marinescu după interviurile pe care le vor da cei înscriși în cursă și după emiterea avizelor consultative din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform regulamentului, dacă avizul CSM este pozitiv, ministrul Justiției va trimite propunerile către președintele Nicușor Dan. În cazul în care avizul este unul negativ, ministrul Justiției organizează un nou interviu cu candidatul care a primit aviz negativ.

După ce primește propunerile din partea ministrului Radu Marinescu, președintele Nicușor Dan poate refuza, motivat, propunerile venite, iar decretul de numire sau refuzul trebuie să fie emise în cel mult 60 de zile de la momentul la care a primit propunerea de la ministru.