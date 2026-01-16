ULTIMA ORĂ: Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi verificată de universitatea unde și-a obținut-o

Comisia de Etică a Universității Craiova a decis, vineri, după o ședință care a durat două ore, să verifice acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. În urmă cu cinci zile, jurnalista Emilia Șercan scria, într-o investigație PressOne, că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției este plagiată.

„Comisia de Etică Universitară a Universității din Craiova, întrunită în ședință extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 și nr. 76/14.01.2026”, se arată în comunicatul de presă transmis HotNews. Cele două sesizări vizau chiar doctoratul ministrului Radu Marinescu.

HotNews i-a cerut o reacție ministrului Justiției, Radu Marinescu, iar în momentul în care o vom primi o vom publica.

Comisia de Etică a Universității Craiova se întrunise și luni, în ziua în care a fost publicată investigația, într-o ședință ordinară, însă atunci a decis convocarea ședinței de astăzi „pentru a discuta oportunitatea analizei” de doctorat a lui Radu Marinescu.

Cine face parte din Comisia de Etică a Universității Craiova

Rectorul Universității din Craiova este Cezar Ionuț Spînu, despre care Mediafax spune că este cumnatul primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. De altfel, Spînu scria în declarația sa de avere din 2015 că ocupa funcția de vicepreședinte al PSD Craiova, organizație condusă și atunci de primarul Lia Olguța Vasilescu.

Secretara șefă a Universității este Alina Sorina Pistrițu, care este sora Lia Olguței Vasilescu, conform PressHub și publicației locale stiricraiova.ro. În trecut, actualul ministru Radu Marinescu a fost atât avocatul Liei Olguța Vasilescu, cât și al soțului acesteia, actualul secretar general al PSD, Claudiu Manda.

Totuși, aceștia nu fac parte din Comisia de Etică a Universității, care este alcătuită din 8 membri, conform site-ului universității:

Prof. univ. dr. ing. ENACHE Sorin – Facultatea de Inginerie Electrică – președinte Conf. univ. dr. NICOLESCU Adrian – Facultatea de Litere – vicepresedinte Prof. univ. dr. BURLEA-ȘCHIOPOIU Adriana – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Prof. univ. dr. ing. STĂNESCU Liana – Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică Conf. univ. dr. IACOBESCU Gabriela – Facultatea de Științe Student CRETU Luiza Maria- Facultatea de Drept Student BRAGUTA Andreea-Daniela – Facultatea de Educatie Fizica si Sport Asist. univ. dr. BOBAȘU Camelia – Facultatea de Drept – Secretar

Investigația PressOne

PressOne a publicat luni o investigație de presă, semnată de jurnalista Emilia Șercan, prin care arată că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată. Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu, a reacționat la investigația din PressOne publicată de jurnalista Emilia Șercan în care este acuzat că a plagiat masiv lucrarea de doctorat, ministrul Justiției afirmând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistând că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”.

PSD a transmis un comunicat de presă la câteva ore după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat analiza lucrării de doctorat a ministrului Justiției, cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”.

Social-democrații spun că îl vor susține în continuare „fără rezerve” pe ministrul Justiției și „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

PSD, susținere fără rezerve pentru Marinescu

PSD acuză un atac politic care are ca scop demiterea ministrului. „Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, arată comunicatul transmis de partid.

În plus, social-democrații o atacă virulent pe jurnalista Emilia Șercan, pe care o acuză de impostură și de plagiat: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență.

Reacția premierului Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seara, la TVR, că este nevoie ca „o entitate independentă” să aprecieze dacă în cazul tezei de doctorat a lui Radu Marinescu este vorba de plagiat sau nu. Totodată, șeful guvernului a invocat „evaluarea personală” și „evaluarea politică” a miniștrilor de cătra partidele care i-au propus în cabinet.

Ilie Bolojan a precizat că a avut o discuție, marți dimineață, cu ministrul Justiției: „Lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, ci acum 15-20 de ani și încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatul de ministru”, a spus Bolojan.

Deși consideră plagiatul drept o formă de furt, premierul susține că un asemenea verdict trebuie confirmat de o instituție specializată.