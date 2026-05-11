Ce se întâmplă cu reabilitarea planșeului de la Unirii. Urmează să fie deschis traficul pe una dintre artere / Primarul Ciprian Ciucu a făcut pace cu Daniel Băluță

Prima etapă de reabilitare a planșeului Unirii a fost încheiată, au anunțat luni primarii Băluță și Ciucu, împreună la o conferință de presă. „Întind o mână primarului de Sector pe care trebuie să mi-o întindă înapoi în Consiliul General”, a spus primarul general Ciprian Ciucu.

Primăria Sectorului 4 a finalizat prima etapă de refacere a planșeului Unirii, după testele de siguranță, strada Halelor, din fața Hanului lui Manuc, urmând să fie deschisă circulației rutiere, a anunțat primarul Sectorului, Daniel Băluță.

În lucru mai sunt două tronsoane, iar în vară vor începe lucrările și la ultimul tronson, ceea ce înseamnă noi restricții de circulație. La conferința de presă, alături de primarul Daniel Băluță a fost și primarul general, Ciprian Ciucu.

„Lucrările au ajuns la peste 60% din total. Avem un avans de aproximativ 4 luni față de termen. Aici, în zona în care ne aflăm, a fost construită o nouă placă de beton, dublu de groasă față de cea veche, are aproximativ 1,4 metri grosime și proiectată să reziste cel puțin 100 de ani. Astăzi o testăm, static și dinamic, cu aceste vehicule de mare tonaj”, a declarat primarul Daniel Băluță, în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la planșeul Unirii.

Testele sunt realizate de specialiștii Universității Tehnice de Construcții București.

Va fi deschisă circulația pe strada Halelor

„După finalizarea testelor de azi, circulația va fi redeschisă în Piața Unirii. Practic, strada Halelor va fi din nou accesibilă traficului rutier și pietonal”, a declarat Băluță.

Primarul Sectorului 4 spune că, lucrarea va fi gata integral, la finalul acestui an, cel mai târziu la începutul anului 2027.

„Și celelalte etape ale proiectului sunt în desfășurare și se află peste graficul inițial. Se lucrează în acest moment simultan la trei din cele patru etape ale planșeului. În această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra și în etapa a patra a planșeului. Dacă totul merge așa cum ne-am planificat, întregul planșeu va fi gata până la sfârșitul acestui an”, a declarat Băluță.

Primarul spune că nu vor fi mari probleme din cauza restricțiilor de trafic.

„Nu e cazul să ne facem griji. Practic, strada este destul de lată, ca să ne permită să circulăm decent, dar să și lucrăm”, a mai spus Daniel Băluță.

„Șantierele nu fac politică”

Daniel Băluță a început prin a spune că „șantierele, după cum vedeți, nu fac niciodată politică” și i-a mulțumit primarului general pentru „sprijinul primit pe parcursul derulării acestor lucrări și mai ales pe parcursul acestei etape de finanțare a planșeului Unirii”.

În replică, Ciprian Ciucu a spus: „evident că a fi primar general mă interesează tot ce se întâmplă în București, iar aceasta este o lucrare importantă”.

„Am discutat cu domnul primar Băluță despre ce se va întâmpla și pe viitor în această zonă. Unul dintre lucrurile pe care le vom face împreună este un proiect care va conecta tramvaiul 32 cu tramvaiul 21. Dincolo de asperitățile politice, că domnul Băluță are un stil mai, să zic, contondent sau mai metaforic de exprimare câteodată, am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector, inclusiv cu domnul Băluță, am discutat despre proiectele pe care le putem face împreună”, a declarat Ciucu.

„Treaba unui primar este să își voteze proiectele”

Întrebat dacă, după demiterea Guvernului Bolojan de moțiunea PSD-AUR, mai are majoritate în Consiliul General, Ciucu a declarat că speră să aibă susținerea PSD în Consiliul General.

„Nu am o majoritate stabilă în acest moment. Este o majoritate conjuncturală. Totul se joacă la un vot. Dacă un consilier general lipsește sau nu poate participa sau poate fi deturnat din alte motive, nu am o majoritate. Gestul meu de astăzi de a fi lângă domnul Daniel Băluță se explică și prin faptul că trebuie să întind o mână primarului de Sector pe care trebuie să mi-o întindă înapoi în Consiliul General. Pentru că treaba unui primar este să își voteze proiectele și să își facă mandatul, fie el și jumătate de mandat”, a declarat Ciucu.

Primarul spune că a trecut peste replicile acide date de primarul Sectorului 4 în ultimele luni, când Băluță îl acuza că are „apucături de baron”.

„Dacă am ține-o tot timpul într-un scandal și am da mereu vina unii pe alții, cei care vor avea de suferit sunt bucureștenii. De aceea am și trecut peste ultimile luni de declarații politice belicoase, inițiate de Daniel și la care eu am răspuns, pentru a încerca să ținem împreună o relație de normalitate în Consiliul General și relația dintre Primăria generală și primari de Sector. Știți că m-am văzut cu fiecare primar de sector”, a mai spus Ciucu.

Lucrările la Planșeul Unirii au început în iunie 2025

Lucrările de reabilitare a planșeului Unirii sunt realizate de Primăria Sectorului 4 și au început în iunie 2025. Valoarea investiției este de circa 800 milioane lei, banii fiind asigurați de la Guvern.

Asocierea care a câștigat licitația pentru proiectare și execuție este Construcții Erbașu, Bogart, Concrete Design Solutions, iar termenul de execuție este 2 ani.

Planșeul de la Unirii avea o vechime de aproape 100 de ani, fiind practic o placă de beton care susține carosabilul și parcul de la Unirii în zona în care râul subtraversează Piața Unirii.

Acesta se afla în stare avansată de degradare, având grinzile fisurate, armături colmatate și infiltrații. Planșeul are o lățime de 32 metri și o lungime de 360 m. Soluția tehnică a presupus reconstruirea planșeului.

Fântânile arteziene și parcul vor fi refăcute după finalizarea lucrărilor la planșeu.