Ce se întâmplă cu zecile de miliarde de dolari pe care companiile americane le-au plătit pentru tarifele de anul trecut impuse de Trump? Ce se știe până acum

Președintele american Donald Trump își intensifică ofensiva comercială după ce Curtea Supremă a decis că taxele vamale extinse, impuse în regim de urgență, sunt ilegale. Trump a anunțat în urmă cu puțin timp că majorează noile tarife globale introduse după decizia de ieri a instanței, crescându-le de la 10% la 15%.

În paralel cu această escaladare, o altă întrebare rămâne fără răspuns: ce se va întâmpla cu zecile de miliarde de dolari pe care companiile americane le-au plătit anul trecut în cadrul taxelor vamale de urgență?

Administrația Trump, atât prin declarații oficiale, cât și în mod informal, a promis că va restitui sumele colectate dacă Curtea Supremă va decide împotriva acestor taxe, notează CNN. Totuși, nici reprezentanții administrației, nici judecătorii nu au explicat concret cum ar urma să fie făcută rambursarea.

„Probabil că va trebui să fie soluționat în instanță în următorii doi ani”, le-a spus Trump jurnaliștilor, vineri. Ulterior, el a adăugat că ar fi vorba despre „următorii cinci ani”.

SUA ar putea fi obligate să ramburseze peste 175 de miliarde de dolari

Înaintea verdictului de vineri al Curții Supreme, mii de companii, inclusiv Costco (unul dintre cele mai mari lanțuri de retail de tip „cash & carry” din Statele Unite), au dat în judecată guvernul SUA, încercând să grăbească procesul de rambursare a sumelor plătite. Nu este însă clar dacă acest demers va avea efectul dorit, scris CNN.

În cele din urmă, firmele care solicită restituirea banilor vor trebui să se adreseze instanțelor inferioare, în special Curții pentru Comerț Internațional, pentru a obține clarificări, scrie CNN.

O analiză a Penn-Wharton Budget Model, realizată la solicitarea Reuters, estimează că SUA ar putea fi obligate să ramburseze peste 175 de miliarde de dolari importatorilor. Mai multe companii au deja procese deschise pentru recuperarea sumelor, iar decizia Curţii Supreme nu clarifică dacă statul poate păstra banii încasaţi până acum.

Trump, care a criticat dur majoritatea de șase judecători care s-a pronunțat împotriva tarifelor introduse prin intermediul intermediul International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), a fost întrebat de reporterii prezenți la Casa Albă ce se va întâmpla cu cele 175 de miliarde de dolari colectate până acum din taxele impuse altor țări prin această lege.

În replică, el a susținut că judecătorii Curții Supreme nu au abordat acest aspect în hotărârea de vineri și a sugerat că situația va trebui lămurită în instanță.

„Le ia luni și luni să elaboreze o opinie și nici măcar nu discută acest aspect. Am luate sute de miliarde de dolari, nu milioane, sute de miliarde de dolari (…) Nu a fost discutat. Nu crezi că ar fi pus o frază acolo să spună «păstrează banii» sau «nu păstra banii», nu? Presupun că trebuie aibă loc un proces în următorii doi ani (…). Întrebarea ta este foarte simplă, a fost prima întrebare pe care am pus-o”, a răspuns Trump.

Ce se întâmplă în cazul americanilor de rând care au suportat creșteri de prețuri

Criticii administrației Trump susțin că americanii obișnuiți au suportat costuri suplimentare din cauza tarifelor și că ar trebui, la rândul lor, să primească o rambursare, având în vedere impactul asupra prețurilor la raft. Un astfel de scenariu este însă puțin probabil, chiar și indirect.

Tarifele sunt plătite de importatori, care, de regulă, transferă costul către retaileri, iar aceștia îl pot include mai departe în prețurile finale plătite de clienți. Prin urmare, companiile sunt cele care ar putea primi eventualele rambursări, nu consumatorii individuali.

„Este foarte puțin probabil ca firmele să înceapă să reducă prețurile ca urmare a acestor rambursări”, a declarat pentru CNN Stephanie Roth, economist-șef la Wolfe Research. „Walmart nu o să vă trimită un cec pentru tariful de 15% aplicat la perechea de adidași cumpărată acum patru luni.”

Cel mai recent anunț al lui Trump în privința tarifelor globale

Într-o conferință de presă susținută vineri după hotărârea Curții Supreme a SUA, Donald Trump a spus că are la dispoziție alte instrumente, în afară de IEEPA, pentru politice tarifare. El a anunțat o taxă vamală globală de 10%, în temeiul secțiunii 122 din Legea comerțului din 1975.

„Curtea a spus că nu pot să percep nici măcar un dolar de la nicio țară în temeiul IEEPA (…), presupun că pentru a proteja alte țări. Acest lucru trebuie să fi fost făcut pentru a proteja acele alte țări, cu siguranță nu Statele Unite ale Americii, pe care ar trebui să fie interesați să o apere. Însă am voie să opresc orice comerț sau afacere cu aceeași țară. Cu alte cuvinte, pot să distrug comerțul, pot să distrug țară, pot să pun embargo, pot să fac orice vreau, dar nu pot să percep un dolar”, a mai declarat Trump, ironic.

Sâmbătă, președintele american a anunțat însă că va mări la 15% tariful global pe care îl anunțase după hotărârea de vineri a Curții Supreme.

„În calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, voi ridica, cu efect imediat, tariful mondial de 10% aplicat țărilor, printre care multe care au «jefuit» SUA timp de decenii, la nivelul pe deplin permis și testat juridic de 15”, a anunțat Trump, într-o postare pe rețelele sociale

Secțiunea 122 nu fusese folosită până acum, așa că nu există deocamdată o interpretare a instanțelor asupra textului, potrivit The Guardian.

Această pârghie vine cu două constrângeri clare: măsurile tarifare luate de președinte sunt plafonate la maximum 15% și pot fi menținute pe o perioadă de cel mult 150 de zile.

Casa Albă a precizat că Mexic și Canada vor fi scutite de noua taxă temporară. De asemenea, sunt scutite anumite produse alimentare, precum carnea de vită și roșiile, precum și mineralele esențiale.

Reacția Europei: „Cea mai mare otravă este incertitudinea”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că se așteaptă ca povara asupra companiilor germane să se reducă după ce Curtea Supremă a SUA a anulat o mare parte din tarifele comerciale impuse de președintele Donald Trump, dar a avertizat asupra „otrăvii” generate de incertitudinea persistentă, potrivit Reuters.

În declarații acordate mai multor posturi germane, Merz a spus că va coordona îndeaproape o poziție comună cu celelalte state membre ale Uniunii Europene înaintea vizitei sale în Statele Unite și că va sublinia faptul că tarifele afectează inclusiv economia americană.

„Cea mai mare otravă pentru economiile Europei și ale Statelor Unite este această incertitudine permanentă legată de tarife. Iar această incertitudine trebuie să înceteze”, a declarat Merz pentru RTL.